Imprudencia y peligro en plena autopista: un hombre viajó en la caja de una camioneta acostado sobre chapas

El insólito episodio causó un gran revuelo en redes sociales a partir de que un usuario lo compartió. Un hombre viajó acostado sobre chapas en la caja de una camioneta para evitar que esa pila de materiales caiga sobre la autopista Santa Fe-Rosario.

El hombre decidió viajar viajar de esa forma y poner su vida en peligro debido a que las dimensiones de las chapas de zinc eran más grandes que la caja de la camioneta, por lo que si las dejaba solas se podían caer al asfalto.

La maniobra de este hombre generó indignación entre los usuarios tras viralizarse el video, ya que de soltarse alguna de las chapas habría causado un accidente grave para el él mismo y para los demás vehículos que circulaban en la autopista.

Según la grabación tomada por un automovilista que circulaba detrás suyo, el hombre que iba acostado sobre las chapas no contaba con ningún sistema de sujeción ni de elementos de seguridad.

Algunos usuarios también cuestionaron la falta de controles en la autopista y expresaron la necesidad para reforzarlos para prevenir este tipo de situaciones peligrosas.

Las autoridades no informaron si el hombre en cuestión fue demorado o multado, tras poner su vida y la de los demás en peligro.

También se verifica en el video que la camioneta que transportaba las chapas no era apta porque se veía deteriorada y con dimensiones acotadas para llevar esa carga.

El hombre, vestido con pantalón claro de trabajo y una camisa negra, tenía una gorra y un buzo celeste en la parte superior para hacerle frente al intenso viento que había en la autopista.

Lo que hizo el episodio es volver a poner en discusión las condiciones en las que se transportan materiales en rutas y autopistas.

Los 160 kilómetros de extensión de la autopista conecta las ciudades de Rosario y Santa Fe y es clave para el comercio y el turismo, con la circulación de dos millones de vehículos por mes.

Fuente: Clarín