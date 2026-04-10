Hurlingham: detuvieron a un hombre acusado de grooming y corrupción de menores agravada

ZONALES









Un hombre de 33 años fue detenido en Hurlingham en el marco de una investigación por grooming y corrupción de menores agravada, tras ser acusado de contactar a una niña de 11 años del Partido de la Costa a través de redes sociales.





La causa es llevada adelante por la Fiscalía N° 8 de General Madariaga, a cargo del fiscal Walter Mercuri, con intervención de la Policía Federal Argentina.





Según se informó, el primer contacto se habría producido a través de la plataforma TikTok, desde donde el imputado habría utilizado perfiles falsos para entablar comunicación con la menor, lo que dio origen a la investigación judicial.





A partir de las tareas investigativas, se logró establecer su identidad y domicilio, lo que permitió concretar un allanamiento en la localidad de Hurlingham, donde fue detenido.





Durante el procedimiento se secuestraron teléfonos celulares y una computadora que serán peritados para avanzar en la causa y determinar si existen otras posibles víctimas.





El acusado quedó alojado a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones.