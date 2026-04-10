Hugo Morales explicó por qué rebajó 100 mil dólares el precio del departamento que después compró Adorni

Mientras continúa la investigación sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por la compra de inmuebles, este viernes el exfutbolista Hugo Morales explicó por qué vendió a la baja un departamento en Caballito a dos jubiladas que luego lo revendieron al funcionario: "Creo que de 300 (mil dólares) fue bajando. Perdimos, pero hay que disfrutar la vida ", sostuvo en una entrevista radial.

Como futbolista profesional que fue, Morales hizo gala este viernes de su habilidad entrenada para lidiar con la adversidad: hay que saber ganar y, sobre todo, saber perder. Tal pareciera ser su caso, ligado a la venta de un departamento de la calle Miró, en el barrio de Caballito, que fue adquirido por Manuel Adorni en 2025 y cuya adquisición es investigada por la Justicia. Morales, exfutbolista de Lanús e Independiente, poseyó ese departamento desde 1997 hasta hace dos años . Lo que sigue, es materia de pesquisa.

Entre ello, rebajas en el precio y facilidades en la financiación para el actual jefe de Gabinete y vocero presidencial: a mitad de precio y con el 87 % del monto prestado . Yendo un poco más atrás en el tiempo, Morales precisó este viernes en diálogo con Radio 10: "Hace dos años decidimos venderlo con mi señora: vivimos a 900 kilómetros de Buenos Aires. Lo pusimos por inmobiliaria, hubo un par de visitas en esos dos años pero, nunca una oferta, nunca nada hasta que bueno... La inmobiliaria nos llamó y nos dijo que había una oferta concreta que analizamos con mi señora, que nos vino bien y bueno...".

-Hugo, ¿A cuánto fue publicado el departamento en un primer momento por la inmobiliaria Rucci? Sí, sí, es verdad, se fue bajando... -preguntó su entrevistador.

-No me acuerdo bien... Pero sí, creo que fue 300 mil dólares el precio inicial, y después fue bajando. La idea era venderlo y la oferta que nos hicieron fue concreta.

-¿De cuánto fue esa oferta? -inquirió el entrevistador.

-200... Porque en el archivo de Inmobiliaria Rucci figura publicado (el departamento en cuestión) en noviembre de 2024 a 340 mil, ¿Puede ser? Y después lo van bajando a 295 y así. Ahora, ¿ las compradoras eran las jubiladas ? ¿Se presentaron las jubiladas como compradoras?

-Cuando yo llegué había cuatro personas: dos masculinos y dos señoras. Sólo las señoras firmaron .

Pero no quedó ahí la justificación de Morales, para quien, por lo declarado, pesaba más la premura de venderlo que la posibilidad de refaccionar el departamento en cuestión. "Sabiendo que por ahí perdía un poco de plata o que lo podía arreglar, en ese momento se tomó la decisión. Lo vendimos contentos. Y bueno... la vida continúa. La primera reacción fue 'Sí, ya está. Perdemos'. Y, sí... perdimos. Pero bueno, hay que disfrutar la vida", deslizó el exfutbolista.

"Uno prioriza disfrutar la vida, estar bien... Vino esa oferta: dale, tengo hijos para disfrutar... Son esos pensamientos en medio de los que uno tomó la decisión, y empezamos a mirar hacia delante, ya está. Si perdimos o no perdimos, ya está" , amplió.

-Para que quede claro: vos no conocés a Adorni, ¿no? -le preguntó su entrevistador.

-No. Y soy sincero: ya desde mayo vi las noticias respecto de que vendieron el departamento, aunque no sé si en octubre o en noviembre... No sé cuándo lo vendieron de nuevo. Estoy sorprendido porque algunos van a decir que por ahí debo aclarar algo, ¿y yo qué tengo que aclarar? Si no tengo nada que ver. Fui a la inmobiliaria, encontré unos compradores, lo vendí y volví a mi casa. Ya a partir de ese momento no tengo más nada que ver en lo que pasó, ¿no? -concluyó Morales.

Fuente: Clarín