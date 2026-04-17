Horror en Salta: una nena de 4 años murió por asfixia en un hospital y su padre se mató frente a los médicos

Una escena impactante y dramática tuvo lugar en las últimas horas en Yacuiba , sobre la frontera entre Argentina y Bolivia. Allí, una nena de cuatro años llegó muerta a un centro de salud en San José de Pocitos y, minutos después, su papá se mató en el mismo hospital.

Según reconstruyó El Tribuno , el hombre había sido quien llevó a la criatura hasta la guardia, pero los médicos no pudieron hacer nada para salvarla.

Entonces, en medio del shock y la desesperación de ese momento, todo empeoró: el padre tomó un arma de fuego y se disparó en la cabeza delante de los médicos y pacientes que estaban en el lugar.

El informe forense reveló que la nena murió por una anoxia encefálica causada por asfixia mecánica , producto de una compresión torácica y abdominal.

Los especialistas confirmaron que se trató de una muerte homicida y que el cuerpo presentaba múltiples lesiones previas , compatibles con episodios de violencia ocurridos semanas o incluso meses antes.

Estos datos refuerzan la principal hipótesis de los investigadores, que buscan determinar si la menor fue víctima de violencia sostenida en el tiempo.

Respecto al hombre, la autopsia indicó que murió por un traumatismo encéfalo craneano grave provocado por un disparo de arma de fuego, y calificó el hecho como suicidio.

La causa quedó en manos del Ministerio Público de Bolivia, que intenta reconstruir cómo ocurrieron los hechos y establecer responsabilidades. También se investiga el entorno familiar de la nena y las condiciones en las que vivía.

Fuente: TN