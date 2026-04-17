El alumno de 15 años que fue apuñalado por una compañera de colegio en San Martín dio detalles del ataque

Un adolescente de 15 años fue apuñalado en el cuello por una compañera este jueves al mediodía a la salida del colegio en San Martín. La joven le clavó un cúter en el cuello y cuando intentó defenderse le provocó cortes en las manos.

En diálogo con eltrece , la víctima relató cómo fue el momento del ataque y cómo era su relación con la agresora. “Habíamos empezado a salir hacía una semana o dos”, contó y aseguró que no imaginó que pasaría algo así.

Sin embargo, en el poco tiempo que llevaban juntos, él había advertido conductas violentas por parte de la chica. “Una vez me fue a buscar a la casa de mi papá y me dio dos cachetazos al enterarse que yo estaba hablando con una piba”, recordó.

El adolescente contó que este jueves no le prestó atención durante la jornada escolar porque no le habían gustado las actitudes de control que había tenido con él. “Yo no le hablaba porque se había puesto muy agresiva” reveló y detalló: “No quería que hable con nadie”.

Eso desató la furia de la joven que al salir del establecimiento lo atacó por la espalda. “La miré como diciendo ¿qué hiciste?“, recordó sobre el momento en el que se dio cuenta de que lo había apuñalado.

“Yo en ese momento venía hablando con mi amiga y capaz ella se puso celosa por eso, porque venía atrás y me vio”, agregó.

El joven contó que la chica había planeado el ataque previamente: “Me contó mi prima que estaban hablando en un grupo que tenia con las amigas de lo que me iban a hacer”.

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Fuente: TN