Hay alerta por tormentas en cuatro provincias para este domingo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por tormentas en algunos sectores de Formosa , Chaco , Corrientes y Misiones para hoy, domingo 12 de abril.

Además, rige una alerta amarilla por fuertes vientos para Santa Cruz y Tierra del Fuego .

El este de Formosa se encuentra bajo alerta naranja por tormentas . El área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por persistentes y abundantes precipitaciones.

Además, se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h . Se estiman valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm , que pueden ser superados de forma localizada.

Para el centro de Formosa y algunos sectores de Chaco , Corrientes y Misiones , el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas fundamentalmente por persistentes y abundantes precipitaciones.

Además, se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h . Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm , pudiendo ser superados de forma localizada.

La zona cordillerana de Santa Cruz y Tierra del Fuego presenta una alerta amarilla por vientos fuertes. El área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 40 y 65 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

A partir de la mañana del martes 14, los vientos rotarán al sector oeste.

Para conocer el detalle actualizado por localidad, con los horarios y el nivel de alerta vigente en cada provincia, se puede consultar el apartado de alertas meteorológicas , donde se publica la información oficial correspondiente a cada región.

Fuente: TN