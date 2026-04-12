Hallazgo histórico: descubrieron en Indonesia una huella de mano de 67.800 años

Con el paso de los años, nuevos descubrimientos modifican lo que se sabía sobre la prehistoria. En esta ocasión, se halló en Indonesia una pintura rupestre de una huella de mano de 67.800 años , considerada la muestra más antigua del arte rupestre conocida hasta ahora.

El hallazgo fue dado a conocer el 21 de enero de 2026 en un estudio publicado en la revista Nature y tuvo lugar en la cueva Liang Metanduno , en la isla de Muna , en Indonesia. Para determinar la antigüedad de la pintura, los investigadores examinaron las capas minerales que se formaron sobre su superficie.

La pintura consiste en una plantilla de mano humana , realizada al apoyar la mano sobre la pared y soplar pigmento alrededor para dejar marcado su contorno. Según detallaron los investigadores, se trata de una figura muy desgastada y fragmentaria, aunque todavía se distinguen varios dedos alargados y puntiagudos , como si hubieran sido modificados de manera intencional.

Además de su antigüedad, el hallazgo aporta nuevas pistas sobre la presencia humana en la región:

Hasta este descubrimiento, la muestra de arte rupestre también se había encontrado en Indonesia, pero en la isla de Sulawesi . En esa ocasión, se trataba de una escena figurativa de hacía 51.200 años .

Indonesia ocupa desde hace años un lugar central en las investigaciones sobre arte rupestre . Esto se debe a una combinación de factores geográficos, históricos y arqueológicos que favorecieron la aparición y conservación de este tipo de hallazgos.

Entre los factores que ayudan a entender la presencia de arte rupestre en Indonesia destacan:

Con este descubrimiento, no solo se amplió la antigüedad conocida del arte rupestre, sino que reforzó la importancia de aquella región para entender como vivían y se expresaban los primeros grupos de humanos .

Fuente: TN