Hay alerta naranja y amarilla por vientos fuertes en Buenos Aires y otras ocho provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por fuertes vientos para algunos sectores de Buenos Aires , Chubut , Río Negro , Mendoza , San Luis , La Pampa , Córdoba , Santa Fe y Entre Ríos .

Además, rige una alerta amarilla por lluvias en la zona costera de Buenos Aires desde San Clemente del Tuyú hacia el sur de la provincia, llegando a Río Negro y al noreste de Chubut .

Misiones presenta una alerta amarilla por tormentas para el norte de la provincia.

La zona centro y sur de Buenos Aires , de este a oeste, se verá afectada por fuertes vientos del sudoeste, con velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que pueden superar los 100 Km/h .

Buenos Aires , Entre Ríos , Santa Fe , La Pampa y Córdoba se verán afectadas por fuertes vientos del oeste y sudoeste, con velocidades entre 40 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h .

Para Chubut y Río Negro se esperan vientos del sector sur con velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h , pudiendo ser superadas localmente.

En Mendoza y San Luis , el área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 50 km/h con ráfagas que pueden superar los 70 km/h .

El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por caída de granizo, abundantes lluvias en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente y ráfagas de hasta 70 km/h .

Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm , que pueden ser superados en forma localizada.

La zona costera de Buenos Aires será afectada por fuertes lluvias y chaparrones con ocasional granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm , que pueden ser superados en forma localizada.

En Río Negro y Chubut , la zona se verá afectada por lluvias de variada intensidad, algunas localmente intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm , pudiendo ser superados en forma local. En las zonas costeras no se descarta la ocurrencia de chaparrones con ocasional granizo.

Mañana: Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, La Pampa, Chubut, Río Negro.

Tarde: Buenos Aires, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, La Pampa, Chubut, Río Negro.

Para conocer el detalle actualizado por localidad, con los horarios y el nivel de alerta vigente en cada provincia, se puede consultar el apartado de alertas meteorológicas , donde se publica la información oficial correspondiente a cada región.

Fuente: TN