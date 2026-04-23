Hay alerta amarilla por tormentas en cuatro provincias para hoy, jueves 23 de abril

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas en Formosa , Chaco , Santa Fe y Corrientes para este jueves 23 de abril.

El área será afectada por lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad , algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo, y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h .

Se estiman valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 mm , que pueden ser superados en forma localizada.

Fuente: TN