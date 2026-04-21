Hallazgo histórico: científicos redescubrieron una serpiente diminuta que se creía extinta hace 20 años

Un hallazgo que parecía imposible volvió a poner en foco a la ciencia: una diminuta serpiente que no se registraba desde hacía más de dos décadas fue redescubierta en la isla de Barbados. Se trata de la Tetracheilostoma carlae , conocida como la serpiente más pequeña del mundo y considerada hasta ahora prácticamente desaparecida.

El descubrimiento estuvo a cargo de Connor Blades, oficial del Ministerio de Medio Ambiente local. Durante un recorrido por una zona boscosa, levantó una piedra y encontró al ejemplar , que llevaba más de 20 años sin ser visto.

Para evitar poner en riesgo al animal, el especialista lo colocó cuidadosamente en un recipiente con tierra, hojas y ramas para recrear su entorno natural . Luego fue trasladado a la Universidad de las Indias Occidentales, donde comenzó un análisis más detallado.

El estudio no fue fácil. Según explicó Blades, el pequeño reptil se movía constantemente , lo que dificultaba la observación. Aun así, lograron identificar rasgos distintivos como sus líneas dorsales amarillentas y sus diminutos ojos laterales , claves para confirmar su identidad.

Hasta este hallazgo, la especie figuraba dentro de un grupo de casi 4800 animales considerados “perdidos para la ciencia” , es decir, organismos que no habían sido registrados durante largos períodos.

La Tetracheilostoma carlae es única por su tamaño y su forma de vida. Mide entre 8 y 10 centímetros de largo , similar a un fideo, y pasa la mayor parte del tiempo bajo tierra.

Entre sus principales características se destacan:

Estas condiciones hacen que su población sea especialmente vulnerable a cambios en el ambiente.

El redescubrimiento no solo sorprende, sino que también enciende alarmas. Según advirtió Blair Hedges, investigador de la Temple University, la biodiversidad de Barbados atraviesa una situación delicada .

“La isla ha perdido muchas especies endémicas”, señaló, y destacó la importancia de proteger estos ecosistemas antes de que sea demasiado tarde .

Fuente: TN