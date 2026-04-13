Hallaron una beba muerta dentro de la Facultad de Arquitectura de La Plata

La actividad académica y la rutina de un lunes, turno mañana, quedó condicionada en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de La Plata luego de que encontraron un bebé muerto en una zona donde se están construyendo nuevas aulas, en el cruce de las calles 47 y 117.

El cuerpo fue hallado por trabajadores de la construcción y, según confirmaron fuentes judiciales y policiales a Clarín , la víctima tenía entre tres y cuatro meses de vida. Las primeras pericias determinaron que el cuerpo no presentaba lesiones o golpes visibles.

Su madre, cuya identidad no fue revelada, tenía un pedido de búsqueda desde el viernes tras una denuncia por averiguación de paradero. También la encontraron este lunes , horas después del hallazgo del cuerpo de su hija, y si bien estaba en buen estado de salud, sería paciente psiquiátrica . Las autoridades policiales la encontraron en la zona de 122 y 50, a unas 10 cuadras de donde estaba la bebé.

La mujer, que fue detenida, es de nacionalidad chilena y tiene 32 años. Quedó implicada en una causa caratulada como "homicidio". Su pareja, también nacido en el país trasandino, también fue identificado y quedo involucrado en el caso que se inició luego del hallazgo.

La causa penal está a cargo de la Justicia Federal porque el hecho ocurrió dentro de un edificio de una universidad nacional e interviene el juez Alejo Ramos Padilla.

El magistrado dispuso que se preserve la escena del crimen para que trabajen los peritos, razón por la cual los estudiantes de la Universidad de La Plata no pueden acceder por la calle 47, en tanto que el edificio permanecía cerrado en ese frente.

No obstante, el decano de la Facultad, Gustavo Paez, dijo a Clarín que las actividades no se suspendieron porque la obra está fuera del radio de donde se dictan clases todos los días.

Por el momento, la investigación se mantiene en completo hermetismo, pero una de las escenas más desgarradoras se vivieron cuando llegaron a la escena del crimen familiares de la beba para reconocer el cuerpo.

La ampliación de las instalaciones de la unidad académica está a unos 200 metros de las oficinas y del decanato. El predio donde funciona la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNLP se ubica entre uno de los extremos del Bosque platense y un lateral del Hipódromo de La Plata. La calle 47, por donde se accede a las aulas y también a la construcción en ejecución, termina en la entrada a la sede universitaria.

Las autoridades pidieron las filmaciones de todas las cámaras que están instaladas en las sedes de la UNLP. Es que a unos 300 metros de la FAU está la sede de Ingeniería, de Ciencias Exactas y un poco más lejos el Colegio Nacional Rafael Hernández, también perteneciente a la UNLP.

Fuente: Clarín