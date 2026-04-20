Hallaron muerto a un profesor brasileño que desapareció tras ir a una cita: estaba como NN en el hospital Ramos Mejía

Danilo Neves Pereira , un profesor brasileño de 35 años, que era buscado desde el martes de la semana pasada, fue encontrado muerto este lunes , según confirmaron a Clarín fuentes policiales.

El docente, que había llegado a la Argentina hace 6 meses, fue hallado en el hospital Ramos Mejía. Allí se encontraba como NN tras haber ingresado por una descompensación. Murió el miércoles 15, pero recién ahora pudo ser identificado.

La División Búsqueda de Personas de la Policía de la Ciudad había recibió un requerimiento de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 17 para dar con su paradero. Fuentes del caso habían dado a conocer que su última comunicación por celular fue el martes 14 de este mes .

De acuerdo a la denuncia que presentó un amigo, Neves Pereira en su último mensaje informó que se encontraba en un departamento de Avenida de Mayo al 700 .

Según publicaron medios brasileños en base al testimonio de allegados, el docente había ido a ese lugar para encontrarse con una persona que había conocido a través de una aplicación de citas . Tras un última contacto cerca de las 4 de la madrugada, no supieron nada más de él .

Por su parte, medios brasileños habían informado más temprano que la persona con la que se había encontrado se había identificado como Ulises.

Neves Pereira, originario de Goiás, fue profesor de inglés durante 17 años y trabajó durante más de una década en el Centro de Idiomas de la Universidad Federal de Goiás (UFG). También participó en programas de intercambio en Estados Unidos y en el mundo artístico se presentaba como la drag queen "Zelda, La Reina". En 2025, publicó su primera colección de cuentos en 2025.

Diego Machado, un amigo que habló con O Globo, contó que Danilo "iba a defender su tesis doctoral en un mes", por lo que no había motivo para que desaparezca por propia voluntad.

Aunque tenía residencia en Río de Janeiro, estaba en la Ciudad de Buenos Aires hace medio año donde vivía solo.

Según el mismo medio de Brasil, autoridades argentinas se habían comunicado con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil para la búsqueda en conjunto de la víctima.

Ahora la investigación avanza sobre el registro de las cámaras de seguridad de la zona para rastrear el teléfono celular de Neves Pereira y ver cómo fueron sus últimos movimientos.

Fuente: Clarín