Dura respuesta de la embajada China a los dichos del embajador estadounidense Peter Lamelas: “Atacó y difamó la cooperación entre China y Argentina”

La entrevista que, sobre el fin de semana, dio el embajador Peter Lamelas durante un viaje a Salta había pasado desapercibida, pese a que en ella había volcado definiciones fuertes. Allí, el embajador de Estados Unidos en Argentina hizo valoraciones sobre la amistad especial entre Milei y Donald Trump, sobre el futuro del gobierno libertario, que tuvo “dos años cortos”, que “no” eran “suficientes”, y que se necesitaban “más reformas”. Pero además, habló por primera vez desde su llegada al país, hizo referencias críticas a la presencia china en la Argentina.

La respuesta de la embajada de China en Buenos Aires no tardó en llegar. Este lunes, el portavoz de la sede diplomática que conduce Wang Wei salió a responderle a lo que llamó “afirmaciones erróneas” de Lamelas, quien -según el comunicado- “atacó y difamó deliberadamente la cooperación entre China y Argentina” y “formuló declaraciones agraviantes sobre el vínculo entre China y América Latina y el Caribe”.

Dice el comunicado de la oficina de Wang Wei contra Lamelas de este lunes: “Sus comentarios ignoran la realidad, están plagados de prejuicios ideológicos y ponen al descubierto la mentalidad de suma cero de la Guerra Fría, que aún mantienen ciertos sectores estadounidenses que incitan a la confrontación entre bloques y a la división de esferas de influencia. Al respecto, China expresa su fuerte descontento y rotundo rechazo”.

El tono pero sobre todo el lugar donde hizo las declaraciones Lamelas son de alta sensibilidad para China. Era de esperarse una respuesta porque siempre lo hace desde que Beijing emprendió una política exterior activa en lo mediático. Además del compromiso que por ahora mantiene China con el intercambio de monedas (swap), que sostiene las reservas del Banco Central, la potencia asiática tiene un stock de inversiones por más de U$S 23.300 millones, con importante presencia además en Salta, precisamente en minas de litio que Estados Unidos busca “deschinificar”.

Con Milei de visita por tercera vez en Israel junto a Benjamín Netanyahu, escoltado de manera inédita en Jerusalén por el embajador estadounidense Mike Huckabee, el Gobierno argentino vuelve a estar envuelto en la permanente rivalidad chino-estadounidense.

Declaración del Portavoz de la Embajada China🇨🇳 en Argentina sobre las afirmaciones erróneas del embajador estadounidense Peter Lamelas pic.twitter.com/d1TMtoJXJh

De origen cubano, anticomunista y orgulloso de haber triunfado en lo que siempre remarca como el éxito de haber cumplido con “el sueño americano”, Lamelas había pasado su audiencia en el Senado estadounidense, que lo confirmó como embajador de Donald Trump en la Argentina el año pasado, con una fuerte crítica al peronismo, a Cristina Kirchner, y puso un manto de sospecha de corrupción sobre los capitales chinos en las provincias argentinas. En aquel momento, le contestaron varios gobernadores y también los chinos. Pero desde que llegó al país no había nombrado el tema hasta que, en visita al gobernador Gustavo Sáenz en Salta y ante las posibles inversiones en la Argentina, no había referido más a la cuestión.

Sin embargo, en El Tribuno le preguntaron qué opinaba sobre el rol de China en medio de los cambios del país y respondió: “Nosotros, los estadounidenses, ignoramos a Latinoamérica por cuarenta, cincuenta años. No prestamos atención, y los chinos se metieron aquí. Todo el mundo hace negocios con los chinos, pero estamos preocupados porque, cuando tratas con ellos, tratas con el gobierno chino, no con una industria privada. Es un sistema controlado por un gobierno comunista, que usa ese control para manejar la información y a la gente. Estados Unidos estaba durmiendo y se despertó ahora: por Milei, por el presidente Trump, por Marco Rubio. Estamos prestando atención a Latinoamérica. Los chinos son competencia y tienen otros intereses, otros valores. Tenemos que estar preocupados por eso”.

“¿Argentina también debería preocuparse por esa influencia?”, le preguntó el

La respuesta de la oficina de Wang Wei a Lamelas dijo este lunes que el presidente Trump “ha dejado claro que la relación bilateral con China es la más importante del mundo, reiterando que su mayor socio es China y que está dispuesto a profundizar la cooperación y los vínculos entre ambos países”. Dijo que había hoy unas “73.000 empresas estadounidenses en territorio chino, con una inversión total que supera los 1,2 trillones de dólares y una tasa de crecimiento compuesto anual del 9,8%. La gran mayoría de esas firmas ha adelantado que continuará operando en China, muchas de ellas ampliando sus inversiones”.

Entonces le pidió que “Estados Unidos no puede aplicar su política de ‘América Primero’ y disfrutar de los beneficios de la cooperación con China y, al mismo tiempo, aplicar una doble vara hipócrita y criticar a otros países que buscan hacer lo mismo, es decir, cooperar con China”.

Luego, el comunicado hizo un largo paneo por su relación con Latinoamérica -lo que genera profundo recelo en Washington- y aseguró que “el vínculo entre China y América Latina y el Caribe es una cooperación Sur-Sur”, basado en el “apoyo mutuo sin cálculos geopolíticos”. Aseguró que “China siempre ha defendido los principios de igualdad y beneficio mutuo, y nunca ha buscado esferas de influencia ni actuado contra terceros”.

Entonces volvió duramente sobre Lamelas, ahora sin nombrarlo. “Por todo esto, aconsejamos a las personas interesadas que reconozcan la corriente principal del mundo actual. En lugar de esforzarse por exagerar lo que llaman la ‘amenaza china’, sería mejor que hicieran algo concreto por el desarrollo de Argentina y los países de América Latina y el Caribe.”

Fuente: Clarín