Habló el líder de Irán, Mojtaba Khamenei, y mandó una nueva advertencia a Trump

DUBÁI (AP).- El líder supremo de Irán , el ayatollah Mojtaba Khamenei, afirmó este jueves que la República Islámica protegerá sus “capacidades nucleares y de misiles” como un activo nacional, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , busca alcanzar un acuerdo para dar fin a la guerra que ya lleva dos meses. Además, sobre el estrecho de Ormuz , el titular del régimen adoptó un tono desafiante y dijo que el único lugar de los estadounidenses en el golfo Pérsico es “en el fondo de sus aguas”.

El ayatollah se pronunció en una declaración leída en la televisora estatal iraní, como hizo desde que asumió el poder tras el ataque aéreo del 28 de febrero que mató a su padre, el Ali Khamenei, de 86 años.

“ 90 millones de iraníes orgullosos y honorables , tanto dentro como fuera del país, consideran todas las capacidades identitarias, espirituales, humanas, científicas, industriales y tecnológicas de Irán, desde la nanotecnología y la biotecnología hasta las nucleares y de misiles, como activos nacionales y las protegerán tal como protegen las aguas, la tierra y el espacio aéreo del país”, dijo Khamenei.

Sostuvo también que el único lugar al que pertenecen los estadounidenses en el golfo Pérsico es “en el fondo de sus aguas” , mientras el estrecho de Ormuz sigue bajo el control de Teherán , que no permite a los barcos cruzar.

“Nosotros y nuestros vecinos al otro lado de las aguas del golfo Pérsico y del (golfo) de Omán compartimos un destino común. Los extranjeros que vienen desde miles de kilómetros de distancia para actuar con codicia y malicia no tienen cabida en él -excepto en el fondo de sus aguas”, amenazó.

Y agregó: “Hoy, dos meses después del mayor despliegue militar y la agresión por parte de los acosadores del mundo en la región, y la vergonzosa derrota de los planes de Estados Unidos, se está desarrollando un nuevo capítulo en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz”.

“Con la ayuda y el poder de Dios, el brillante futuro de la región del golfo Pérsico será un futuro sin Estados Unidos , uno que sirva al progreso, a la comodidad y a la prosperidad de su pueblo”, anticipó.

Sus declaraciones llegan en un momento en que la industria petrolera iraní comenzó a verse asfixiada por el bloqueo de Estados Unidos sobre puertos iraníes. Mientras, el crudo Brent de referencia para entrega en junio llegó a alcanzar los US$126 por barril en las operaciones de este jueves. Todo esto supone una presión adicional para la economía global, mientras Trump podría estar sopesando una respuesta.

Poco antes, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian , había dicho que cualquier intento de Washington por imponer un bloqueo marítimo “está condenado al fracaso”.

En tanto el miércoles, Trump lanzó una amenaza a Irán con una foto creada con inteligencia artificial en la que aparece con gafas oscuras, un fusil y la frase: “Se acabó el Señor Bueno”.

“Irán no es capaz de organizarse. No saben cómo firmar un acuerdo no nuclear. ¡Más les vale espabilar pronto! “, publicó en su red Truth Social.

El diario The Wall Street Journal aseguró en un artículo que el mandatario republicano pidió a sus funcionarios de seguridad nacional que se preparen para seguir aplicando por un tiempo prolongado el bloqueo que impuso a los puertos iraníes , con el fin de obligar a Teherán a abandonar su programa nuclear.

De acuerdo con el medio, Trump no cree que Irán esté negociando de buena fe, y espera que se lo pueda obligar a suspender el enriquecimiento de uranio durante 20 años y a aceptar restricciones estrictas a partir de entonces.

La última propuesta de Teherán, transmitida por el mediador Pakistán y que Trump y sus asesores analizaron en una reunión el lunes, establece líneas rojas que incluyen el espinoso programa nuclear de Irán y Ormuz, según la agencia de noticias Fars .

De acuerdo con los reportes, el plan contemplaría además que Teherán afloje su control sobre el estrecho y que Washington levante su bloqueo sobre los puertos iraníes mientras continúan unas negociaciones más amplias.

Sin embargo, según dijo una fuente estadounidense a Reuters , Trump no está satisfecho con la última propuesta iraní para resolver la guerra, lo ‌que frena las esperanzas de alcanzar ‌una solución ⁠al conflicto que interrumpió el suministro energético, avivó la inflación y causó la muerte de miles de personas.

U na frágil tregua se mantiene activa desde hace casi tres semanas .

Desde el comienzo de la guerra el 28 de febrero que el ayatollah no se muestra en público. Según Reuters, el líder del régimen sigue recuperándose de las graves lesiones faciales y en las piernas que sufrió en el ataque aéreo que acabó con la vida de su padre. Su rostro quedó desfigurado y sufrió una lesión importante en una o ambas piernas .

No obstante, el hombre de 56 años se está recuperando de sus heridas y mantiene la lucidez mental, dijeron las fuentes a la agencia.

Está participando en reuniones con altos cargos a través de audioconferencias y está involucrado en la toma de decisiones sobre cuestiones importantes, como la guerra y las negociaciones con Washington.

El paradero, el estado y la capacidad de gobernar de Khamenei siguen siendo un misterio.

Fuente: La Nación