Guillermo Francos dijo que las denuncias contra Adorni fueron “un golpe para el Gobierno” y que el actual jefe de Gabinete “falló en dar explicaciones”

El exjefe de Gabinete Guillermo Francos sostuvo este martes que las denuncias contra Manuel Adorni fueron "un golpe para el Gobierno" y que el actual jefe de Gabinete "falló en dar explicaciones" . Sin embargo, defendió a su sucesor y consideró que el viaje a Punta del Este junto a su familia fue "una imprudencia".

Quien hasta octubre de 2025 fue el jefe de Gabinete de Javier Milei se refirió a las controversias que en las últimas semanas surgieron respecto de los viajes y bienes de quien lo sucedió en el puesto. Al respecto, destacó que Adorni "está haciendo sus presentaciones en la justicia" y que "ha designado a una abogado", pero sostuvo que la situación "claramente ha sido un golpe para el gobierno".

En diálogo con LN+ , Francos apuntó al respecto que "cuando el Gobierno genera algún espacio hay una especie de acribillamiento mediático desde distintos lugares, no sólo periodistas sino también en las redes, lo que genera un estado que quizá no es el más conveniente para dar explicaciones". Y agregó: "Yo creo que el jefe de Gabinete falló en dar explicaciones" .

El ex ministro coordinador le restó importancia, no obstante, a la inclusión de la esposa de Adorni, Betiana Angeletti en el vuelo a bordo del avión oficial junto a la comitiva del Gobierno que viajó a Nueva York para el Argentina Week 2026 al sostener que "en un viaje presidencial el Presidente de la Nación elige su comitiva y tiene el derecho de hacer participar en este caso era la mujer del jefe de gabinete". "Me parece que se agrandó mucho más de lo que el tema era ", afirmó al respecto.

Acerca del otro viaje de la controversia, el que Adorni hizo junto a su familia a Punta del Este en avión privado , Francos lo consideró "una imprudencia" y apuntó que "los temas sobre la contratación del avión y el tema de la persona que lo hizo" es algo que deberá investigar la Justicia.

"No he conversado sobre el tema con nadie ni tengo la información completa, más bien siempre he leído la información periodística. Yo creo que si el presidente lo está defendiendo al Jefe de Gabinete, debe tener elementos seguramente hablados con el jefe de Gabinete", agregó Francos. En ese sentido, insistió en que "hay toda una investigación judicial en donde Manuel Adorni tendrá que dar las razones sobre cómo se compone su patrimonio".

Francos reconoció, en paralelo, que "la situación" con el actual jefe de Gabinete "le ha ocasionado al Gobierno un desgaste en un momento en donde debiera ser todo lo contrario". Y, al respecto, destacó "los resultados positivos que ha tenido el Gobierno" y "cómo ha cambiado a la Argentina en estos 2 años y 4 meses".

Consultado acerca de un posible retorno a la función, Francos apuntó que son "hipótesis difíciles de comentar". Aunque recordó que, al momento de dejar el Gobierno, le dijo a Milei, a quien definió como su amigo, que "siempre iba a estar a disposición" . "Pero no me parece que sea el momento oportuno para hacer un comentario o dar un respuesta oportuna", agregó.

En ese sentido, recordó que actualmente "hay una situación muy particular con el jefe de Gabinete que está siendo apoyado por el Presidente y la secretaria general de la Presidencia".

Durante la entrevista, y al ser consultado sobre la encuesta que este martes publicó Clarín que lo mostraba como el referente libertario con mejor imagen, Francos se permitió soñar con la posibilidad de una candidatura de cara a 2027.

"Cualquiera que tenga aprobación de la gente se siente con posibilidades de competir electoralmente. Yo tengo en mi cabeza esa idea de competir", sostuvo. Sin embargo, afirmó que se trata de una decisión "de conjunto" y que eventualmente lo hablará con Karina Milei.

Por otro lado, se refirió a su salida del Gobierno y admitió que "en ese momento había tensiones, como hay en todo equipo de trabajo". "Le quise sacar la tensión al Presidente y no ser yo un factor de disputas internas. Y él lo entendió”, señaló.

Fuente: Clarín