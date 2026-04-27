Gran persecución en Entre Ríos: evadió 15 patrulleros y la fuga se extendió durante 200 km

Un conductor evadió un control policial en Brazo Largo , provincia de Entre Ríos , y protagonizó una persecución de más de 200 kilómetros que involucró cerca de 15 patrulleros de distintas dependencias antes de ser detenido en la localidad de Cuchilla Redonda . El episodio se extendió por casi dos horas durante la tarde del domingo y mantuvo en alerta a varias localidades del sur entrerriano.

El hecho comenzó pasado el mediodía cuando un Volkswagen Gol ignoró la orden de detención en un puesto caminero sobre la ruta nacional 12 , en Brazo Largo. Lejos de frenar, el conductor aceleró y emprendió la huida, lo que desencadenó la reacción inmediata de los efectivos presentes.

Según confirmaron fuentes policiales al medio local ElOnce , el despliegue fue creciendo de forma progresiva, con móviles de distintas dependencias sumándose al seguimiento.

En lugar de avanzar hacia Gualeguaychú —donde existen puestos de control sobre la ruta nacional 14 y la provincial 16—, el conductor optó por continuar por la traza de la ruta nacional 12 con dirección a Gualeguay . Durante ese tramo, efectivos de la Policía de Ceibas se incorporaron al operativo, ampliando el cerco sobre el vehículo.

Al llegar al acceso a Gualeguay, el automovilista volvió a eludir un punto de control y cambió de dirección hacia Larroque . Para ese momento, la persecución ya involucraba cerca de 15 patrulleros, mientras el conductor mantenía una velocidad elevada que generaba riesgo tanto para los efectivos como para otros vehículos que circulaban por la zona.

El tramo final se desarrolló en cercanías de Enrique Carbó, donde una patrulla intentó bloquear el paso del Gol para impedir que el conductor se internara en caminos rurales. La maniobra lo obligó a virar hacia el norte, con cada vez menos alternativas de escape ante el avance del operativo.

En la zona de Cuchilla Redonda , los móviles lograron cerrar completamente el paso del automóvil y el conductor fue reducido de inmediato por los efectivos. Mauricio Asler, subjefe de la Departamental Gualeguaychú, confirmó que el procedimiento concluyó alrededor de las 14 horas del domingo. El detenido quedó a disposición de la Justicia en tanto las autoridades investigan las razones que lo llevaron a emprender la fuga y las posibles infracciones o delitos asociados al episodio.

Una banda de tres delincuentes fue detenida a fines de marzo en la localidad bonaerense de Haedo , partido de Morón , luego de protagonizar una cinematográfica persecución en la que chocaron el auto en el que querían huir, luego intentaron escapar a pie por algunas cuadras, pero finalmente fueron detenidos por efectivos de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Toda la secuencia quedó registrada por una cámara de de seguridad.

De acuerdo con fuentes policiales consultadas por Infobae , todo comenzó sobre la calle Huaura al 100 , cuando un vecino de la cuadra observó movimientos sospechosos. Se trataba de un hombre que había ingresado a una vivienda, mientras que un auto Chevrolet Onix de color gris aguardaba en el cordón de la vereda con dos personas en su interior.

Al ver la situación, el testigo alertó al 911 y un móvil policial llegó al lugar en minutos. Cuando notó la presencia de los uniformados, el delincuente que había ingresado a la casa se subió de inmediato al Onix donde estaban sus cómplices y emprendieron las fuga.

Se inició entonces una persecución a alta velocidad por calles internas de Haedo, con la intervención de móviles y motos policiales.

La persecución concluyó en la calle Doctor Monte, cuando el Chevrolet Onix chocó contra un vehículo estacionado y luego colisionó de frente contra otro que circulaba en sentido opuesto. El conductor quedó atrapado en su asiento y fue aprehendido de inmediato por la Policía Bonaerense, mientras que los otros dos sospechosos intentaron huir a pie, a toda velocidad. Sin embargo, los arrestaron a las pocas cuadras.

Fuente: Infobae