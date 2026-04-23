Fingieron entregar un regalo romántico en Ituzaingó, pero todo era una farsa para robar: hay tres detenidos

Una banda de al menos cuatro personas ejecutó un asalto mediante la modalidad de “ falso delivery ” en la localidad de Villa Udaondo , ubicada en el partido de Ituzaingó . Se habían presentado en la puerta de la víctima, con la intención de supuestamente entregarle unos globos de corazones y una caja con bombones. Sin embargo, todo era una farsa: cuando se encontraba con la guardia baja, intentaron entrar en su casa.

El hecho trascendió este miércoles con la imptuación formal de los detenidos, pero ocurrió a comienzos de abril. La maniobra fue simple: un joven tocó el timbre de una vivienda ubicada sobre la calle Balbín al 4600 y, con información precisa sobre la víctima, simuló entregar un encargo. Toda la secuencia quedó grabada por una cámara de seguridad de la zona.

Pese a que el delincuente portaba globos en forma de corazón y una caja con moño que aparentaba ser un obsequio, el envío era en realidad una trampa. Así, cuando la joven de 25 años salió a recibir el paquete, los atacantes la sujetaron del cuello y entraron por la fuerza a la casa.

Según la información reconstruida por Primer Plano Online, en la escena del hecho se identificaron a, al menos, tres hombres. En ese momento, los gritos de la víctima se propagaron por la cuadra, mientras que una amiga que la acompañaba logró huir tras ser interceptada por uno de los asaltantes.

Durante el forcejeo, la víctima guardó su teléfono en el bolsillo y pidió a los vecinos que llamaran a la Policía porque estaban siendo víctimas de un robo. El plan delictivo se vio frustrado en parte, ya que, si bien lograron sustraerle un aro de oro, la reacción de la cuadra obligó a los ladrones a escapar.

Luego de que dieran aviso a las autoridades, los móviles policiales arribaron rápidamente y, con el apoyo del Laboratorio de Imágenes del Municipio de Ituzaingó, se organizó un operativo cerrojo para localizar a los responsables.

De esta manera, los investigadores determinaron que los sospechosos se desplazaban en un Renault Sandero azul y contaban con un segundo vehículo de apoyo, un Volkswagen Vento . Las cámaras permitieron seguir su fuga y constatar que durante el escape los ocupantes intercambiaron autos, lo que evidenció la participación de más de tres personas en ambos vehículos.

En medio de la persecución, la Policía logró interceptar al segundo automóvil en la esquina de la avenida Rivadavia y Ventura Alegre . Allí fueron detenidos B. N. C. (un hombre de 33 años, domiciliado en González Catán) y otros dos hombres oriundos de Morón identificados como S. D. P. , de 24 años, y A. D. C. , de 23 años.

Finalmente, el fiscal Lucio Rivero , de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Descentralizada N° 2 de Ituzaingó, solicitó la detención de los tres individuos este miércoles. Así, el pedido fue convalidado por el juez de Garantías Gustavo Robles .

Por otro lado, se dio a conocer que los tres detenidos contaban con antecedentes penales, bajo cargos de robo agravado por el uso de arma de fuego . Sin embargo, la investigación sigue en curso, ya que los investigadores buscan determinar la identidad de los demás miembros de la banda con el análisis de los cuatro celulares secuestrados en el procedimiento.

Una entradera con toma de rehenes en la casa del cantante de RKT Mario Emanuel De Los Santos , conocido como Ponte Perro , en Ituzaingó , terminó con un tiroteo y un delincuente muerto el viernes 27 de marzo por la tarde.

El incidente ocurrió cerca de las 14 horas en una vivienda ubicada en la calle Hortiguera al 1900, cuando un grupo de asaltantes ingresó a la propiedad donde se encontraba el artista junto a su pareja, según informaron fuentes policiales a Infobae .

Ambos ocupantes de la vivienda fueron atados y reducidos por los ladrones, quienes buscaban sustraer pertenencias. La situación se tornó crítica cuando un vecino, al notar movimientos extraños, se comunicó con el 911, lo que derivó en la activación inmediata de un operativo policial.

Los delincuentes huyeron del lugar en una Renault Kardian gris que tenía pedido de secuestro por robo en la Ciudad de Buenos Aires. Durante la fuga, colisionaron con otro vehículo en la esquina de Alberti y Ecuador, lo que desencadenó un enfrentamiento armado con la Policía . Como resultado, uno de los asaltantes fue abatido en el acto; portaba una pistola equipada con un kit Ronin, un accesorio que permite convertir el arma en una especie de subfusil.

Uno de los sospechosos, Roberto Oscar Sánchez , de 35 años, intentó evadirse a pie y se introdujo en una casa de Alberti al 2800, donde tomó de rehén a una mujer de 50 años . El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad internas.

En las imágenes, se lo vio junto a la víctima en el garaje, destruyendo su celular contra la pared y arrojando las piezas, presuntamente para eliminar pruebas. La Policía rodeó la vivienda y, tras una breve negociación, logró que el asaltante se entregara, saliendo junto a la rehén por el portón principal antes de ser reducido en el suelo y detenido.

El segundo cómplice, Gonzalo Nahir Petruchelli , de 24 años, fue capturado a dos cuadras, en Alberti al 2500, portando una pistola Pietro Beretta 9mm con dos cargadores. Según el reporte policial, Petruchelli había salido de prisión en abril del año pasado tras cumplir condena en la Unidad Carcelaria N°1 de Olmos, y contaba con antecedentes por robo agravado y resistencia a la autoridad desde 2020.

Por su parte, Sánchez tenía antecedentes penales desde 2008, incluyendo un primer expediente por robo armado en la jurisdicción de San Martín, y un pedido de detención vigente por homicidio agravado criminis causa . Al momento de tomar como rehén a la vecina, portaba una pistola Bersa Mini Thunder con cargador extensible.

La investigación también quedó a cargo del fiscal Rivero, quien caratuló al caso como robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, privación ilegal de la libertad, portación ilegal de arma de guerra y encubrimiento .

Fuente: Infobae