Fin de semana con fuerte cambio en el clima: lluvias y bajan las temperaturas en el AMBA y hay alerta amarilla para 9 provincias más

Vuelve el frío y no se descartan chaparrones aislados para el fin de semana. Sí, el otoño comienza de a poco a ganar terreno en el Área Metropolitana y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó advertencia amarilla por vientos en la zona del AMBA. Sobre todo para el domingo. Mismo aviso se amplía a nueve provincias y hay una mención especial para las localidades de la Costa Atlántica donde el alerta es de color naranja por motivos del viento.

Este sábado , las marcas térmicas bajarán poco en el AMBA. El cielo se sostendrá nuboso con temperaturas que irán desde los 15°C a los 23 grados. Y no se descartan chaparrones aislados a partir de la noche .

Pero, para el domingo, el panorama en la zona será muy diferente. Sí, habrá que salir con campera y gorro . Y no hay que descartar un piloto o paraguas.

El SMN anticipó alerta amarilla para este domingo porque el tiempo desmejorará, ya que hay entre 10% y 40% de probabilidades de chaparrones por la mañana . Luego, la jornada se mantendrá muy ventosa, con una mínima de 13 y una máxima de 17 grados. El problema del día será el fuerte viento que hará que las térmicas durante la mañana ronden entre los 5°C y 7°C.

En el anticipo, puntualizaron que el domingo se vivirá con ráfagas intensas, con vientos predominantes del Oeste y Sudoeste. Además, confirmaron chaparrones aislados y un marcado descenso térmico que dejará una sensación fría durante todo el día.

Según el organismo, “el área será afectada por fuertes con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden superar los 80 km/h“ . El viento que comenzará a sentirse será avanzada la mañana, pero se notará más durante la tarde del domingo, cuando las ráfagas sean más intensas.

Hay alerta amarilla por viento sólo para Río Negro durante este sábado; y dos provincias con riesgo de fuertes tormentas, también con advertencia amarilla: Córdoba y San Luis .

Pero, para el domingo, el ente gubernamental sumó varios alertas color amarillo por ráfagas de viento muy intensas. Y no sólo la región del AMBA. También está comprometida el resto de la provincia de Buenos Aires ; La Pampa ; el Centro Este de Mendoza ; la zona Sur de San Luis ; Centro Sur de Córdoba ; el Sur de Santa Fe ; Sur de Entre Ríos ; Centro Este de Río Negro ; y el Este de Chubut . Sobre todo en la zona de Rawson.

Además, lanzó una advertencia color naranja para toda la Costa Atlántica Argentina por lluvias, pero sobre todo por los fuertes vientos que llegarán este domingo.

Fuente: Clarín