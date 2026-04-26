Femicidio en Jujuy: condenaron a perpetua a la expareja de Daniela Mamani

La Justicia dictó prisión perpetua para Matías Manuel Tinte , condenado como autor material y penalmente responsable del femicidio de Araceli Daniela Mamani , de 31 años. El hecho ocurrió en noviembre de 2025 en un inquilinato del barrio Gorriti, en San Salvador de Jujuy . La sentencia se alcanzó a través de un juicio abreviado solicitado por la familia de la víctima y avalado por la jueza Mónica Cruz Martínez.

El fallo consideró a Tinte responsable del delito de “homicidio triplemente agravado por la relación de pareja preexistente, por ensañamiento y por mediar violencia de género” . La Fiscalía Especializada en Violencia de Género, Violencia Sexual e Intrafamiliar N°3 de la circunscripción San Salvador de Jujuy, a cargo de la agente fiscal María Emilia Curten Haquim , condujo la investigación y sostuvo la acusación en base a los elementos probatorios incorporados.

La jueza Mónica Cruz Martínez dictó la condena tras un pedido expreso de la familia de la víctima para avanzar con el juicio abreviado . El Ministerio Público de la Acusación priorizó la voluntad de los familiares y solicitó la pena de prisión perpetua. Durante la audiencia, la fiscalía expuso los elementos de prueba recolectados durante la investigación , que confirmaron la responsabilidad de Tinte en el homicidio agravado por la relación de pareja, el ensañamiento y la violencia de género.

Los hechos del femicidio sucedieron la noche del 10 de noviembre de 2025 cuando vecinos de la calle Campero alertaron al 911 tras escuchar gritos provenientes del departamento de la víctima. Al menos dos llamadas de emergencia, una realizada por un estudiante que advirtió que “una mujer pedía auxilio” , figuran en los registros policiales.

La Policía de Jujuy acudió al lugar alrededor de las 23:06, pero no ingresó al inmueble ni forzó la entrada, argumentando que no podían entrar sin una orden judicial y que el dueño del inquilinato no estaba presente. La autopsia determinó que la muerte de Daniela Mamani se produjo entre la 1:00 y las 3:00 del martes, al menos dos horas después de la llegada de la policía.

Este dato, refuerza el reclamo de la familia , que sostiene que la joven estaba viva cuando los efectivos se presentaron y podría haber recibido asistencia. Elizabeth, la hermana de la víctima declaró: “Tocaron la puerta y se fueron. No ingresaron, no rompieron la puerta, nada. Si hubieran entrado, capaz, hoy mi hermana estaría viva”.

Daniela Mamani y Matías Manuel Tinte fueron pareja durante una década, pero ella había decidido separarse cuatro meses antes del crímen por episodios reiterados de acoso. “Él nunca trabajó, no estudiaba y la molestaba todo el tiempo. Mi hermana trabajaba todo el día y cuidaba a mi papá. Él no aceptó la separación ”, aseguró la hermana de la víctima. Si bien no existían denuncias formales recientes, la familia afirmó la existencia de antecedentes de violencia en años anteriores.

El hallazgo del cuerpo se produjo cerca de las 7 de la mañana del 11 de noviembre, cuando el propietario del inmueble notó la puerta entreabierta y decidió ingresar. Allí encontró sin vida a Daniela Mamani. Alrededor de las 7:50, el propio Tinte se presentó de manera espontánea en la Seccional 1° y confesó ante los efectivos: “Maté a mi ex” .

El caso de Daniela Mamani reabre el debate sobre la actuación de las fuerzas de seguridad y la justicia frente a situaciones de violencia de género en la provincia de Jujuy. Organizaciones sociales y familiares insisten en que la intervención policial podría haber cambiado el desenlace del hecho. La familia de la víctima advirtió que “en Jujuy ya vimos casos donde los culpables salen libres a los pocos años. No queremos que esto quede en el olvido ”.

Fuente: Infobae