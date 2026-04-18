Eva Bargiela compartió las mejores postales de su viaje a España con Gianluca Simeone y su hijo Faustino

El 25 de octubre de 2025, Eva Bargiela (33) y Gianluca Simeone (27) le dieron la bienvenida a su primer hijo, Faustino. El bebé nació en Buenos Aires, pero no tardó en empezar a conocer el mundo. Esta semana, la familia de tres regresó a España por un motivo muy especial. Fiel a su estilo, la modelo compartió las mejores postales de su estadía en Madrid y su posterior vuelo con destino a Sevilla junto a su suegra, Carolina Baldini . Disfrutaron de la primavera europea entre caminatas al aire libre y buena gastronomía.

“Un poquito de primavera” , escribió Bargiela en la publicación que hizo en su cuenta de Instagram, red social en la que acumula medio millón de seguidores. En las imágenes se la pudo ver junto a su bebé y a su pareja disfrutar de las calles madrileñas.

Durante el paseo, Faustino estuvo cómodo en su portabebé aferrado a su madre . Cuando llegó la hora del almuerzo, lo acomodaron en su cochecito para que los tres pudieran descansar. ¿El menú? De entrada pidieron hummus de garbanzos con zanahoria y apio y nachos con guacamole.

En esta oportunidad, su paso por Madrid fue breve, puesto que en las últimas horas tomaron un vuelo para dirigirse a su siguiente destino: Sevilla. ¿El motivo? Alentar a Diego “Cholo” Simeone y a Giuliano en la final de la Copa del Rey 2025-2026 entre Atlético de Madrid y Real Sociedad que se disputa este sábado 18 de abril desde las 16 (hora argentina) en el Estadio La Cartuja.

En la foto que subió Gianluca se los pudo ver a los tres en el avión del Atlético de Madrid acompañados por Carolina Baldini . “A Sevilla”, comentó el exfutbolista junto a los emojis de un trofeo y de dos corazones, uno rojo y uno blanco. Los cuatro lucieron radiantes sonrisas y las camisetas del equipo colchonero. Tras el partido, seguramente regresen a la capital española para pasar tiempo con su familia antes de regresar a Buenos Aires.

Fuente: La Nación