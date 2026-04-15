Esteban Leguízamo, titular del PAMI: “Los vencimientos de marzo están regularizados y los de abril los estamos pagando ahora”

El titular del PAMI , Esteban Leguízamo , afirmó que los vencimientos están regularizados en medio de reclamos de prestadores y médicos de cabecera por la demora en los pagos. La gestión actual del organismo, según explicó, implementó una auditoría interna estricta para controlar el destino de los fondos y garantizar que los recursos lleguen en tiempo y forma a los afiliados y prestadores.

En una entrevista con Infobae al regreso , Leguízamo puntualizó que la regularización de los pagos se refiere tanto a las obligaciones vencidas al 31 de marzo como a los compromisos de abril, que se cumplen de manera progresiva. “Los vencimientos de deuda que teníamos con los prestadores al 31 de marzo están regularizados. Los vencimientos de abril los estamos pagando en este momento” , expresó el funcionario, quien subrayó la magnitud operativa del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) y la dificultad que implica auditar cada proceso en una estructura de esa envergadura.

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El titular del PAMI remarcó que la gestión actual revitalizó la auditoría interna, un área que, según él, permaneció inactiva durante años en la institución. Este control apunta a identificar desvíos y verificar que los pagos correspondan a prestaciones efectivamente realizadas. “Soy responsable del fondo del instituto, que proviene de los impuestos que pagan los ciudadanos, lo tengo que cuidar. Corresponde que se audite y se va a regularizar el pago” , sostuvo.

En el contexto de los reclamos de las prestadoras por demoras en la acreditación de fondos, Leguízamo mencionó que la asistencia financiera del Tesoro no es una novedad y que el PAMI recibe fondos estatales en función de las necesidades operativas.

El funcionario diferenció la situación de las ópticas, uno de los rubros con más quejas por retrasos, e insistió en que los pagos dependen de la revisión y aprobación de la documentación presentada: “Las auditorías no lo pongas en todo, porque solo hablamos en el caso de las ópticas. El retraso no existió, hubo asistencia del tesoro como se recibe habitualmente de acuerdo a las necesidades que tiene el PAMI” .

Consultado sobre versiones de paro de médicos de cabecera, Leguízamo negó que la medida haya tenido impacto real sobre la atención a los afiliados. “Paro no hubo, lo queremos aclarar. La realidad es que el paro de los médicos de cabecera no fue tal, se siguió atendiendo normal” , expresó.

El titular del instituto explicó que el aumento de la cápita por médico surgió de un pedido específico de los profesionales y que el nuevo monto, de $2.100 por paciente , se paga de manera mensual, independientemente de la cantidad de consultas efectuadas.

El sistema anterior, según explicó, fijaba la cápita en $950 y permitía pagos adicionales por prestaciones declaradas. No obstante, Leguízamo denunció irregularidades en la facturación de ciertos ítems, particularmente en la transmisión de atenciones a veteranos de guerra que, según detectó el área de auditoría, no correspondían a prestaciones efectivamente brindadas. En ese sentido, aseguró que el nuevo esquema garantiza el pago al médico de cabecera, quien percibe sus honorarios el último día hábil de cada mes.

Sobre la deuda reclamada por las cámaras prestadoras, Leguízamo indicó que el monto de $500.000 millones incluye tanto lo abonado en marzo como lo que corresponde a abril, y que la situación responde a la dinámica habitual del flujo de fondos en el organismo. Según el titular del PAMI , la asistencia del Tesoro permite cubrir la brecha financiera que existe entre los aportes recibidos a través de los haberes jubilatorios y el costo real de las prestaciones para los casi seis millones de afiliados.

Según pudo saber Infobae , la caída en la asistencia financiera del Tesoro durante el primer trimestre del año generó tensiones presupuestarias en la obra social . El informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso señaló que el gasto en prestaciones del PAMI experimentó una variación real negativa del 41,3% en comparación con el mismo período del año anterior, lo que motivó reuniones entre autoridades de los ministerios de Economía y Salud para destrabar la transferencia de fondos.

En cuanto a la operatoria mensual, el titular del PAMI insistió en que los médicos de cabecera cobran siempre el último día hábil del mes y que “nunca se retrasaron” esos pagos. Además, subrayó que la cápita representa una suma fija garantizada, independientemente de la cantidad de consultas realizadas por el profesional, a diferencia del sistema anterior en el que existían múltiples ítems y, según sus palabras, “muchos desvíos”.

No obstante, el titular del organismo aseguró que el PAMI cumple con sus obligaciones y que el proceso de regularización avanza de acuerdo con la disponibilidad de fondos y la validación de las prestaciones auditadas.

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Fuente: Infobae