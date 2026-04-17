Estafa en Santa Fe: detuvieron a una falsa psicóloga que ejercía ilegalmente en centros de día y un geriátrico

Una mujer ejerció como psicóloga durante al menos cuatro años en las ciudades de Santa Fe , Santo Tomé y Sauce Viejo , utilizando un título falso y documentos apócrifos , hasta que fue detenida e imputada. La Fiscalía investiga el daño psicológico potencial a pacientes expuestos y las pérdidas económicas para varias instituciones vinculadas.

De acuerdo con la fiscal Rosana Peresín, María Paz Lattanzi, de 37 años , fue acusada formalmente el lunes pasado por los delitos de estafa, uso de documento falso, usurpación y arrogación de títulos profesionales , así como ejercicio ilegal del arte de curar.

El lunes 13 de abril, la mujer fue detenida en un centro donde se hacía pasar por profesional de salud y este viernes evaluarán si continúa presa bajo prisión preventiva, según la información a la que pudo acceder Rosario3.

El expediente reveló que Lattanzi presentó copias de un diploma falso que la acreditaba como egresada en 2019 ante instituciones y pacientes. En realidad, solo aprobó 4 de las 45 materias de la carrera de Licenciatura en Psicología en la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF) . La fiscal aseguró: “Les hizo creer a los responsables de esos establecimientos que tenía las condiciones y las aptitudes propias del título falso que ostentaba” .

La imputación presentada por la Fiscalía detalló que Lattanzi, valiéndose de títulos apócrifos, logró insertarse en dos centros de día de Santo Tomé —San Juan y Aires de Vida— y en un geriátrico, ubicado en Sauce Viejo. En estas instituciones, cobró sumas por la realización de diagnósticos psicológicos, confección de historias clínicas y prestaciones de acompañamiento terapéutico, actividades para las cuales no tenía la formación legal ni académica exigida.

Ante el juez Leandro Lazzarini, Peresín afirmó contra la acusada: “ Puso en riesgo la salud mental de numerosos pacientes y les generó perjuicios económicos a tres instituciones en las que trabajó durante varios años”.

Estiman que solo en lo que va del año, la imputada realizó diagnósticos a por lo menos 40 pacientes . Durante la investigación, secuestaron planillas, informes de diagnósticos y una agenda personal, donde anotaba la “evaluación médica” de las personas que atendía.

El monto de las estafas atribuidas a la “falsa psicóloga” en los distintos lugares superan los 10 millones de pesos : 6 millones corresponden al perjuicio económico realizado en el geriátrico entre marzo de 2023 y septiembre de 2025. Mientras que el dinero restante se le atribuye a pagos realizados entre junio de 2025 y abril de 2026. Hasta el momento, el dinero obtenido con el título falso en el Centro de día todavía no se determinó.

La imputación sostiene que Lattanzi también estafó directamente a una adolescente y su madre , quienes contrataron sus servicios entre mayo y noviembre del año pasado en Santa Fe. La fiscal aseguró que “ les cobró por sesiones de psicoterapia que les impartió de manera ilegal en la ciudad de Santa Fe”, teniendo en cuenta que la acusada carecía de la habilitación correspondiente y no estaba facultada para ejercer la profesión, como detalló ante el juez.

La mujer no solo se hizo pasar por licenciada ante los responsables de las entidades mencionadas; también se presentaba como profesional en sus redes sociales . Mantenía cuentas activas en Facebook e Instagram, donde se autopromocionaba como psicóloga, especialista en geriatría y referente en asistencia de adultos mayores, así como en estética y acompañamiento terapéutico domiciliario.

La acusada también figuraba en el sitio web de PSICORED-ÚNITAS, una red de asistencia integral en salud mental, donde se atribuía grados académicos y títulos profesionales oficiales inexistentes, como expuso la fiscal Peresín. Para dar una apariencia legítima, presentaba ante empleadores y clientes un diploma apócrifo y alegaba una matrícula profesional válida, lo que fue clave para instalarse en los centros bajo falsas credenciales.

La investigación penal comenzó gracias a la denuncia presentada por el Colegio de Profesionales de la Psicología de la Primera Circunscripción a través del sistema online del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe. La alerta se generó luego de que, a fines del año pasado, una de las instituciones donde trabajaba la sospechosa solicitara validar un código QR de la supuesta matrícula profesional, método ajeno al sistema real y que motivó la revisión de su legajo académico.

Fuente: Infobae