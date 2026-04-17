Crimen de la jubilada en Córdoba: condenaron a perpetua a la sobrina tras comprobarse el robo y homicidio

La Cámara Octava del Crimen de Córdoba impuso la prisión perpetua a María Alejandra Tabares por el homicidio de su tía , Olga Villarreal , ocurrido el 5 de junio de 2024 en barrio Comercial. El fallo, decidido con jurados populares, halló a Tabares culpable del delito de homicidio criminis causae , contemplado por la Justicia argentina para quienes matan con el propósito de facilitar un robo o asegurar su impunidad.

La acusación se basó en pruebas como grabaciones de cámaras de seguridad y el conocimiento de Tabares sobre la rutina de la víctima y la presencia de dinero en la vivienda, elementos considerados centrales por el tribunal. Durante el proceso quedó probado que, tras sustraer la jubilación de Villarreal , Tabares la atacó con golpes en la cabeza .

La reacción de la condenada tras el crimen resultó uno de los hechos más llamativos: Tabares intentó consolar a Karina , hija de la víctima, cuando esta descubrió el cuerpo. La escena contribuyó inicialmente a desviar las sospechas, según relataron los familiares durante el juicio a El Doce .

El caso provocó una fuerte conmoción en la zona sur de Córdoba por el grado de violencia y el vínculo familiar entre víctima y victimaria. Tras la sentencia, Karina manifestó: “ Ahora mucho más tranquila, por fin se hizo justicia y mi mamá va a poder descansar en paz ”. También expresó el impacto emocional del hecho: “Como familia estamos destruidos, devastados y no nos podemos recuperar”.

La investigación determinó que el crimen ocurrió el 5 de junio de 2024 en una vivienda ubicada en calle Villa María al 5900, en la zona sur de Córdoba . De acuerdo con el expediente, la acusada, identificada como María Alejandra Tabares , residía en una casa lindera a la de la víctima, Villarreal .

Las actuaciones judiciales indican que Tabares ingresó a la propiedad, sustrajo una suma de dinero y, para asegurar la impunidad, atacó brutalmente a la jubilada . El hallazgo del cadáver fue realizado por la hija de la víctima, Karina Villarreal , quien describió ante los investigadores las condiciones en las que encontró el cuerpo.

Karina relató: “Encontré a mi má toda golpeada, bañada en sangre”. Peritos forenses confirmaron que Villarreal presentaba múltiples lesiones en la cabeza compatibles con una agresión directa y reiterada .

El hallazgo del cuerpo por parte de la hija fue el elemento inicial que permitió a los investigadores reconstruir los hechos. Según se informó en el expediente, la escena encontrada en la vivienda presentaba signos de violencia y desorden, lo que orientó la pesquisa hacia un ataque con intenciones de robo.

La autopsia practicada por los peritos forenses determinó que las lesiones en la cabeza de la víctima fueron provocadas por un objeto contundente . Estas pruebas consolidaron la hipótesis de que el ataque fue premeditado con el objetivo de eliminar cualquier resistencia y garantizar la huida de la autora.

De acuerdo con el expediente judicial, el móvil del crimen fue el robo de una suma de dinero que la víctima guardaba en su domicilio. La acusada, María Alejandra Tabares , habría actuado sola, aprovechando la cercanía de su residencia con la de Villarreal para ingresar sin ser advertida.

Fuente: Infobae