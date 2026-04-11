“Es urgente, se trata de Ángel”: el desesperante audio de la mamá del nene que murió en Comodoro Rivadavia

En medio de la investigación de la muerte de Ángel , el nene de cuatro años que murió en circunstancias sospechosas en Comodoro Rivadavia, se dio a conocer un presunto audio de su madre biológica con un desesperado pedido.

“ Es urgente, se trata de Ángel ”, se escucha decir a quien sería Mariela , la progenitora del menor. Según informó ADN Sur , el mensaje fue enviado a Lorena Andrade, la pareja del padre de la víctima.

El audio comienza con un saludo, pero rápidamente la mujer comienza a insistir que su expareja, Luis, la llame. “Lorena, buenos días. ¿Luis está por ahí? Necesito que me llame, es urgente ”, se la escucha decir, pero a medida que avanzan los segundos, se puede percibir su desesperación .

Estos mensajes habrían sido enviados minutos después de que Ángel se descompensara, los cuales permiten entender que había una situación de emergencia. Los mismos ya forman parte del expediente judicial y están siendo analizados por los investigadores, informó el medio citado.

La mujer, identificada como Mariela, se defendió de las acusaciones de maltrato en una entrevista con ADN Sur : “ Yo no maté a mi hijo. Es más, lo protegí y lo busqué ”.

Además, sostuvo que sufrió violencia por parte del padre biológico del nene durante el embarazo y sus primeros meses de vida. “Abusó de mi ignorancia y me echó a la calle”, expresó.

Los resultados de las primeras pericias forenses indicaron que la víctima tenía lesiones internas en la cabeza. Sobre esto, la mamá de Ángel negó haberlo golpeado y deslizó una fuerte acusación: “Yo también quiero saber qué pasó, porque nosotros no le pegamos al nene. Nosotros no le hicimos nada . ¿Para qué lo voy a recuperar? ¿Para maltratarlo y pegarle? No. Si lo estoy sacando de personas que son alcohólicas y drogadictas para que esté conmigo “.

Este viernes, el fiscal a cargo de la investigación, Cristian Olazábal , sostuvo que los esfuerzos están puestos en determinar el origen de las lesiones que se detectaron en la cabeza de la víctima. Por ello, afirmó que la madre biológica y su pareja fueron imputados en la causa.

“Son los principales sospechosos y esto podría provocarnos una nulidad a futuro si los entrevistamos como testigos” , explicó el fiscal, justificando por qué no se les tomó declaración informativa.

Por el momento, rige sobre ellos una medida de arraigo con control policial para evitar una posible fuga de Comodoro Rivadavia. En caso de detectarse un intento de salida, se solicitará la detención preventiva.

Por otra parte, la fiscalía avanza con el análisis de los celulares que se secuestraron durante el allanamiento en la casa donde vivía Ángel junto a su mamá biológica, la pareja de ella y su hermana de apenas seis meses.

Mientras tanto, también se siguen recolectando testimonios del entorno cercano para reconstruir cómo se produjo la tragedia.

Fuente: TN