Video: un motociclista intentó asustar a un nene en bicicleta, lo atropelló y lo arrastró por el asfalto

Un motociclista intentó asustar a un nene que estaba en bicicleta , pero se le acercó demasiado y terminó arrastándolo por varios metros .

El insólito episodio ocurrió cerca de las 17.30 del jueves en la localidad bonaerense de Rojas y fue grabado en una cámara de seguridad instalada en la cuadra.

Las imágenes muestran a la víctima en el cruce de las calles Solís y Necochea cuando hablaba con otros nenes cerca del cordón de la vereda . En ese momento, aparece en escena la moto en la que viajaban tres personas.

Si bien la calle estaba completamente libre para la circulación, el motociclista se acercó a la bicicleta con la aparente intención de asustar al chico . Sin embargo, cuando pasó por al lado, el pie de uno de los ocupantes de la moto se enganchó con la rueda de la bici y lo arrastraron varios metros .

El nene dio unos giros en el aire antes de caer sobre el asfalto . El motociclista perdió el equilibrio y las personas que llevaba también cayeron. Al darse cuenta de lo que había pasado, se acercaron a la víctima, que lloraba sobre la calle, quejándose del dolor .

En lugar de dejarlo inmóvil y pedir asistencia médica, uno de ellos intentó levantarlo. Pero el nene estaba herido y no pudo incorporarse . Otro hombre salió de una casa de la cuadra alertado por el ruido y se acercó para ayudarlo.

De acuerdo con la información publicada por el portal local Rojas Ciudad , los familiares del nene se mostraron indignados por lo ocurrido y aseguraron que hicieron la denuncia correspondiente . Sin embargo, los responsables del incidente se retiraron del lugar y hasta el momento no fueron identificados .

Fuente: TN