Entre Ríos: un intendente debió pagar un bono alimentario para completar los sueldos municipales

El intendente de la localidad entrerriana de Sauce de Luna, Alcides Alderete (PJ), decidió reemplazar un bono no remunerativo de $ 30.000, el cual se abonaba como complemento salarial a los empleados municipales, por un "bono alimentario" de $ 50.000 , en medio de problemas de liquidez en las arcas de la municipalidad.

" El sueldo no se toca, tampoco parte del sueldo se transforma en mercadería, sino que se entregará un bono extraordinario de 50 mil pesos", explicó Alderete en declaraciones a Radio Integración de Federal .

Según publicó el portal Entre Ríos Ahora , el jefe comunal precisó que el salario de los empleados "no sufrió modificaciones". De esta manera, Alderete reemplazó un bono no remunerativo de $ 30.000 que pagaba como complemento de los salarios por una especie de "ticket canasta" de $ 50.000.

"Después de idas y vueltas con el sindicato en paritarias, les conté de la situación, que estábamos muy ajustados, y les aclaré que ese bono era para el mes de febrero, por lo que les propuse para marzo juntar ese valor con otro de $ 20 mil", puntualizó.

Al justificar su decisión, el intendente argumentó: " No tenemos la maquinita de hacer plata. Y el Gobierno nacional viene retrocediendo en lo que es la coparticipación y en los ATN para las provincias y los municipios. Nada de eso se está dando. Es un bono en comestibles para palear la situación actual , siempre con la ilusión de que esta situación actual mejore".

"Nosotros siempre le damos prioridad a los empleados en el cobro de sueldos, acompañando siempre con aumentos que van acorde a la inflación, y esto no es un recorte, no es un ajuste, sino una manera concreta de ayudar a nuestros trabajadores, que hoy no la están pasando bien , como no la pasamos bien los entrerrianos, los argentinos", subrayó.

El bono, que los trabajadores pueden canjearlo por alimentos en comercios de Sauce de Luna, alcanza de momento a 165 empleados, según explicó el intendente al portal entrerriano, quienes son personal contratado que dictan talleres de capacitaciones laboral, deporte y cultura.

Alderete sostuvo que el municipio tiene 60 empleados de planta permanente, con un gasto salarial de $48 millones . Además, 58 jornalizados, que demandan $38 millones; 14 con contratos de servicios y que suponen una erogación de $7 millones; y 35 contratos de obra, con un costo de $12 millones. A eso, se suman los sueldos del Ejecutivo, $10 millones; y del Concejo Deliberante, $7 millones.

"No llegamos a pagar todos, y la única forma es proponer un bono para no hacer el uso de la frazada corta : o nos tapamos la cabeza o nos destapamos los pies", graficó el intendente, quien aclaró que en su gestión "no hay un desfase económico" ni un "sobregasto en ningún área".

En diálogo con Radio Plaza , el jefe comunal indicó que el municipio depende en gran medida de los fondos de coparticipación, ya que recaudación propia es baja. "He visto también que se han reunido en Colón intendentes vecinalistas por el mismo tema, y he hablado con otros intendentes de Juntos que están también preocupados porque los municipios chicos hemos sido muy afectados con esta caída de fondos ", puntualizó.

Consultado por la recaudación de Sauce de Luna, el intendente graficó: "Imagínese que lo que recauda mi municipio es alrededor del valor de 2000 litros de gasoil. Y eso no alcanza para cubrir los servicios esenciales, con eso le digo todo".

En ese marco, Alderete confirmó que solicitó asistencia financiera al gobierno de Entre Ríos, comandado por Rogelio Frigerio , y aseguró que aguarda una respuesta que "sea positiva".

"El gobernador ha entendido que está difícil para los municipios chicos y que Sauce de Luna no es una excepción. Hay varios municipios más, no solo los justicialistas, los que tenemos problemas", sentenció.

Fuente: Clarín