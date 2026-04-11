Condenaron a prisión perpetua a la mujer involucrada en una red de sicarios en Rosario

Samanta Joana Vilches, ex pareja de un recluso criminal Fabio Gimenez, fue condenada este viernes a prisión perpetua por ser partícipe en una red de sicarios en Rosario . La mujer fue señalada como pieza clave en el homicidio de Verónica Almada , ocurrido en febrero de 2022 en el barrio Ludueña trasrecibir múltiples disparos.

El fallo de la justicia quedó sustentado en los resultados de las intervenciones telefónicas, que revelaron la mecánica con la que Samantha Vilches facilitó el crimen. La condena de la mujer de 37 años incluye esquemas delictivos como: la coordinación de entregas de armas y pagos a los autores materiales siguiendo indicaciones de su entonces compañero, Fabio Giménez, que desde la cárcel instruía a sus colaboradores en extorsiones y homicidios.

El juicio tuvo lugar en el Centro de Justicia Penal y el tribunal estuvo integrado por Lorena Aronne, Mariano Aliau y Eleonora Verón tuvo por acreditada la acusación de la fiscal Carla Ranciari. “Vilches puso en marcha lo planificado con Giménez y constató el domicilio en donde la víctima se podría encontrar, entregó las armas para que otras personas cometieran el ataque y luego se encargó del pago acordado”, constató la acusación.

El caso por el que fue sentenciada Vilches pone en foco quien maniobraba los ataques desde la prisión, Fabio Giménez , quien en 2022 ya había adquirido notoriedad en Rosario como organizador de delitos. Giménez coordinaba extorsiones, homicidios y reclutamiento de mano de obra tercerizada, incluyendo menores de edad y familiares, desde la Unidad Penitenciaria N° 3 y posteriormente desde Coronda .

Su historial incluye condenas a 15 años por distintos crimenes que incluyen: extorsiones y organización de balaceras a comerciantes de Villa Gobernador Gálvez y el sur de Rosario y reclutador de la “mano de obra” para el asesinato de Nicolás “Fino” Ocampo en abril de 2021. También recibió una pena de 11 años luego de que un empresario lo contrate para “borrar del mapa” a un ex socio. Todas estas operaciones se estructuraban con colaboradores externos, como lo fue Vilches.

El ataque fue ejecutado la noche del 18 de febrero de 2022 por cuatro personas encapuchadas que, a bordo de un Fiat Punto rojo, dispararon contra el domicilio de Urquiza al 6000. Los gatilleros dispararon alrededor de 20 veces, pero no lograron alcanzar al blanco original, Jonatan “Peco” Almada , sino que asesinaron por error a su hermana Verónica Natalia Almada.

La condena se apoyó en escuchas en las que un tiratiros se comunicó con Giménez poco después del hecho para referirse al error cometido: “Cumpa, para mí era él, seguro. El de la foto, morochito. Pero igual, lamentablemente le tumbé a todo alrededor, amigo” . La víctima, Verónica Almada, era hermana de un miembro prominente de una banda local enfrentada a la agrupación conocida como “los Riquelme”, actualmente sometida a juicio oral, y de la que también formaban parte figuras conocidas en los crímenes en el noroeste rosarino. Entre 2021 y 2022, ambos grupos protagonizaron una escalada de homicidios y extorsiones en barrios como Ludueña y Empalme Graneros.

En medio de la balacera, también fueron lesionado un bebé de seis meses (hijo de la víctima) y a una joven de 22 años que se hallaban presentes. Por estos agravados, Samantha Vichez recibió una imputación adiciona por tentativa de homicidio en ambos casos.

Vilches fue detenida el 27 de mayo de 2022 luego de visitar a Fabio Giménez en la cárcel de Coronda. Mientras tanto, varios integrantes de la organización de Jonatan Almada aceptaron condenas mediante juicios abreviados, pero Almada permanece como el único líder en llegar a la instancia de juicio oral, enfrentando un pedido de 40 años de prisión por su papel de organizador en la asociación ilícita.

Fuente: Infobae