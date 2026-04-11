Condenaron a un abogado por fraude, falsificación de documentos, estafa, robo y ejercicio ilegal en Concordia

El abogado Pedro De La Madrid fue condenado este jueves por fraude, falsificación de documentos, estafa, robo y ejercicio ilegal en la ciudad de Concordia , Entre Ríos. Ocurrió en el marco de una audiencia de juicio abreviado, en la que el propio imputado admitió ante la justicia su responsabilidad en los delitos que le atribuían.

La acusación del proceso estuvo a cargo de la fiscal Daniela Montangie y concluyó con un acuerdo entre las partes para la imposición de una pena de tres años y seis meses de prisión efectiva . Este arreglo incluye el traslado del letrado a una unidad penal en cuanto la condena quede firme. La resolución definitiva del caso quedó a cargo del vocal Germán Dri, quien evaluará la homologación del acuerdo y deberá dictar sentencia en los próximos días.

Según consta en la investigación, De La Madrid reconoció su responsabilidad en varias conductas delictivas. Fue sentenciado por: tres hechos de ejercicio ilegal de la profesión y quebrantamiento de inhabilitación judicial , lesiones leves, falsificación de instrumento público , uso de documento público falsificado y dos episodios de estafa procesal .

Además, la causa suma hurto, sustracción y ocultamiento de documentos, y administración fraudulenta en concurso ideal con falsificación de documentos.

Fuente: Infobae