Entre Ríos: un alumno de 13 años llevó un arma casera a la escuela y generó pánico

Tras el dramático episodio ocurrido en Santa Fe, un alumno de 13 años llevó un arma casera a una escuela de Entre Ríos y generó pánico entre los presentes.

El alarmante episodio ocurrió en la Escuela Nº 109 “Carlos Daniel Vila” de La Paz. Las autoridades del establecimiento informaron que en determinado momento de la jornada detectaron que uno de los estudiantes llevaba un artefacto potencialmente peligroso.

Cuando intervi nieron descubrieron que se trataba de un arma tipo “tumbera”. Enseguida intervinieron y lograron que la situación no escalara y que nadie resultara herido.

Según informó el medio local El Once, el comisario Matías Dominici, jefe de Operaciones de la Departamental La Paz, explicó que la alerta partió de la propia rectora del establecimiento. Fue luego de ese aviso cuando un equipo de efectivos se dirigió inmediatamente al lugar para evaluar la gravedad del caso.

Ya dentro del establecimiento, los agentes constataron que el estudiante tenía el arma, pero se encontraba sin cartuchos. Además, según indicaron fuentes policiales, la pistola fue resguardado de manera inmediata para evitar cualquier riesgo adicional.

Luego de la intervención policial, se alertó a la Unidad Fiscal en turno, que ordenó el secuestro formal del arma. Al mismo tiempo se solicitó la participación de la Defensoría Oficial, en cumplimiento de los procedimientos establecidos para casos que involucran a menores de edad y situaciones de riesgo.

El menor fue identificado y posteriormente entregado a sus padres . A la par, se dio intervención a los organismos de protección correspondientes, con el objetivo de brindar contención y asegurar la protección de los derechos del niño involucrado.

Todo ocurrió en medio de la conmoción por lo sucedido en los últimos días en distintas regiones del país. Este martes en la provincia de Tucumán un adolescente de 17 años llevó un revolver cargado a su escuela y fue detenido durante el horario de clases.

El episodio ocurrió en el colegio El Salvador , en San Miguel de Tucumán. Un grupo de albañiles que trabajaba en la construcción de una pileta en el interior del establecimiento vieron al alumno con un arma de fuego y alertaron de inmediato a las autoridades de la escuela.

Todo sucedió a tan solo una semana del crimen de Ian Cabrera en un colegio de San Cristóbal , en la provincia de Santa Fe, que conmocionó al país.

Fuente: TN