Encontraron a las dos adolescentes de 13 años que eran buscadas tras escaparse de una escuela de Devoto

Encontraron a las dos adolescentes de 13 años que eran intensamente buscadas luego de que se las viera por última vez esta tarde en el Colegio Presencia, ubicado en el barrio porteño de Villa Devoto .

Según pudo saber TN a través del tío de una de ellas, Sofía y Martina se habrían escapado de una clase de gimnasia para encontrarse con un chico en Ciudadela. Horas más tarde, el hombre confirmó que fueron encontradas a salvo en la zona de Moreno.

La denuncia fue realizada más temprano y el caso quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°37 .

El tío de Sofía, Nicolás Domínguez, contó que su sobrina había tenido una discusión con su madre más temprano, aunque señaló que no fue algo relevante. Horas más tarde, mientras la adolescente estaba en clase de gimnasia, su mamá la fue a buscar para retirarla.

Sin embargo, las dos chicas se habrían escapado de la clase por otra puerta de la institución y se les perdió el rastro.

Uno de los datos clave es que Sofía no llevaba su celular, pero Martina sí. De acuerdo al testimonio de Domínguez, usó el teléfono de su sobrina para consultarle a sus amigos si sabían algo con respecto al paradero de las jóvenes. En ese momento, una compañera de colegio le dijo que ambas habían hablado en clase acerca del plan que tenían de escaparse para encontrarse con un chico en Ciudadela, según detalló el tío.

Asimismo, Martina habría compartido una foto en la que se veían las vías del tren, aunque no hay información sobre qué lugar sería ese.

Por estas horas, las autoridades ordenaron las medidas correspondientes para avanzar en la búsqueda.

Ante cualquier dato o información sobre el paradero de las adolescentes, contactarse con Nicolás Domínguez al 11317336.

Fuente: TN