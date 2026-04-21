Caso Dalmasso: Marcelo Macarrón declaró y acusó a los fiscales de “culpar siempre a la familia”

Este martes comenzó el jury por mal desempeño y neglicencia a los tres primeros fiscales que investigaron el crimen de Nora Dalmasso y una de las voces más esperadas era la de Marcelo Macarrón , el viudo, que fue convocado como testigo.

En una extensa audiencia, llena de emociones, Macarrón cuestionó la actuación de los funcionarios y contó que sufrió alcoholismo mientras atravesaba el juicio en su contra.

“Cuando ocurrió la muerte, en vez de tomar una conducta de contención familiar como en cualquier lado, actuaron culpando siempre a la familia . Nunca se les iluminó el cerebro para pensar en otras pruebas, y eso que había pruebas suficientes con los parquetistas”, lanzó.

El viudo cruzó al fiscal Javier Di Santo, que se quebró durante su defensa: “¿Se largó a llorar en esta sala? Es una vergüenza para la provincia. ¿Por qué no lloro 19 años atrás? Hubiese llorado como lloré yo".

En esa línea, criticó la hipótesis que se había planteado en aquel momento: “Se ve que el fiscal ve muchas películas de ciencia ficción . Me trajo de Punta del Este, maté a mi mujer y volví a Punta . Es novelesco”.

También apuntó contra el fiscal Luis Pizarro: “Me sometí a un juicio, porque soy inocente. Iba a dar la posibilidad de que siguieran investigando. Eso me provocó graves problemas de salud, cuatro stents en ese período. Sufrí alcoholismo y mi familia me contuvo”.

“Me interné en un centro de rehabilitación y ya hace cuatro años que no tomo alcohol . Hoy en día trabajo en mi consultorio normal”, aclaró.

De todas formas, destacó el apoyo de su familia para salir adelante en medio del dolor: “Hoy, como padre, tengo el orgullo de que mis hijos son exitosos. Con tratamiento psicológico y psiquiátrico, todos pudimos salir adelante”.

Luego fue el turno de Facundo Macarrón , quien también había sido señalado al principio de la investigación como sospechoso del crimen. Durante su declaración, aseguró que las acusaciones le arruinaron la juventud y dijo que lo obligaron a “salir del closet”.

Asimismo, señaló que los fiscales -con sus argumentos e hipótesis- convirtieron a su mamá en “mala víctima” e intentaron justificar lo que le pasó por la vida que llevaba.

Valentina , la otra hija del matrimonio, declaró de manera virtual y expresó que vivió un calvario teniendo tan solo 15 años. Manifestó que le hicieron un daño irreparable a su familia , particularmente a su padre y hermano.

Este miércoles será la segunda audiencia en el jury contra Javier Di Santo , Daniel Miralles y Luis Pizarro por mal desempeño y negligencia grave en la investigación por el crimen de Dalmasso.

Fuente: TN