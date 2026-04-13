Encontraron el cuerpo de un hombre en una pared durante una construcción en Entre Ríos

Un estremecedor hallazgo conmociona por estas horas a los habitantes de la ciudad entrerriana de Colón . Trabajadores de una obra en construcción hallaron en una pared el cadáver de un hombre . Los empleados dieron aviso a las autoridades policiales cuando notaron que había presencia de sangre en uno de los muros de un edificio ubicado en una esquina céntrica, en la costanera local.

Las tareas de una obra en construcción avanzaban con aparente normalidad el domingo por la mañana en un inmueble ubicado en el cruce de la avenida Quirós y Moreno hasta que se descubrió un cuerpo oculto entre la cal y los ladrillos con la presunta intención de esconder un homicidio .

Alertadas de esta situación, las autoridades ordenaron demoler parte del muro, lo que permitió dar con el cadáver escondido en el interior de la estructura . Según el medio local Uno , el cuerpo estaba en el subsuelo de la edificación y la víctima podría ser un albañil de nacionalidad paraguaya que se encontraba desaparecido desde hacía aproximadamente 15 días y quien, aparentemente, trabajaba en esa obra.

En el lugar del macabro hallazgo trabajaron efectivos policiales, bomberos y personal de criminalística, mientras que la investigación quedó en manos de los fiscales Noela Batto y Alejandro Perroud para intentar determinar cómo ocurrió el hecho y si hubo participación de terceros. De acuerdo con los medios locales, habría un posible sospechoso del presunto crimen oriundo de Buenos Aires, aunque por el momento no se brindaron detalles oficiales.

Por disposición del Ministerio Público Fiscal, se ordenó el traslado del cadáver para que sea sometido a la correspondiente autopsia, con la que se prevé que se aclarará la causa fehaciente del deceso y el tiempo que llevaba muerto.

Meses atrás, un cuerpo en avanzado estado de descomposición fue hallado dentro de un placard empotrado en un departamento de la ciudad de Córdob a. El inmueble había sido ocupado días atrás por un expolicía condenado a 27 años de prisión por el asesinato de Facundo Novillo, de 6 años, muerto de un tiro de FAL en 2006.

El cadáver, según informó La Voz del Interior, fue encontrado por dos albañiles que habían sido contratados para realizar tareas de refacción y limpieza en el departamento 3.º B, aparentemente por mandato de Jorge Javier Grasso, hermano del exuniformado.

Los obreros advirtieron un fuerte olor proveniente de una de las habitaciones. Al abrir un viejo placard empotrado, se toparon con el cuerpo, que estaba envuelto en sábanas, acolchados y un nylon atado con cables, con restos de cemento y cal.

Fuente: La Nación