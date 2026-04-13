Día del Beso: por qué se conmemora cada 13 de abril

El Día Internacional del Beso se celebra cada 13 de abril , en recuerdo a uno de los besos más largos de la historia que consiguió ingresar al Libro Guinness de los récords . La fecha se encuentra destinada también a reconocer la importancia de los gestos afectivos en el mundo, no necesariamente entre parejas, sino también entre seres queridos, familia y amigos.

Este día se encuentra inspirado en el beso más largo del mundo , un acontecimiento que logró obtener una distinción del Récord Guinness por su duración. En 2011, se llevó a cabo un concurso en la ciudad de Pattaya, en Tailandia, que buscaba celebrar el Día de San Valentín local. La organización creó una competencia en la que parejas de casados debían besarse sin separarse en ningún momento .

Los ganadores fueron Ekkachi y Laksana Tiranarat , con una duración de 46 horas, 24 minutos y nueve segundos. Sin embargo, el récord duró poco tiempo, al ser superados al año siguiente por Nontawat Jaroegenasornsin y Thanakorn Sittiamthong , quienes se besaron por 50 horas, 25 minutos y un segundo.

En 2013, se volvió a realizar el concurso en la ciudad tailandesa y ambas parejas asistieron, siendo finalistas de la disputa. Ekkachai y Laksana recuperaron su récord y se consagraron campeones, con un beso que duró 58 horas, 35 minutos y 58 segundos , que actualmente es considerado como el más largo de la historia. El 13 de abril de 2013, ambos pasaron a formar parte del Libro Guinness de los Récords y obtuvieron un premio de 3300 dólares y dos anillos de diamantes. De esta manera, se recuerda esta jornada como el Día del Beso en su honor.

El Libro Guinness de los Récords cuenta con una gran variedad de certificaciones asociadas a los besos:

Fuente: La Nación