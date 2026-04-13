Comienza el bloqueo de EE.UU. en el estrecho de Ormuz tras las fallidas negociaciones en Medio Oriente

Este lunes por la mañana comenzará el bloqueo de Estados Unidos sobre el estrecho de Ormuz , tal como anunció el presidente Donald Trump luego de las fallidas negociaciones bilaterales con Irán. La medida rige a partir de las 10 (hora del este, 9 en la Argentina), cuando la Armada estadounidense impida el paso de los buques que entren o salgan de los puertos iraníes .

“ En algún momento llegaremos a un acuerdo en el que todos podrán entrar y salir libremente , pero Irán no lo ha permitido ”, había detallado el primer mandatario estadounidense el domingo en un posteo en su cuenta de Truth Social .

La decisión se inscribe en un contexto de creciente tensión tras el fracaso de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán , desarrolladas en Pakistán, que se extendieron durante 21 horas sin alcanzar un acuerdo. Con esto, Washington busca debilitar la capacidad de presión de Teherán sobre una vía clave del comercio energético global, por donde antes del conflicto circulaba cerca del 20% del petróleo mundial.

Fuente: La Nación