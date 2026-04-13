Hay alerta amarilla por tormentas, lluvias, nevadas y vientos para este lunes 13 de abril: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas y naranjas por tormentas, nevadas y vientos para este lunes 13 de abril que afectan a 12 provincias y podrán implicar la presencia de “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño” y generar “riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

La alerta naranja alcanza las provincias de Chaco y Salta , en donde se esperan tormentas de elevada intensidad. En tanto, en Córdoba , Corrientes , Formosa , Jujuy , Santa Fe y Santiago del Estero el aviso desciende al nivel amarillo , por lo que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por precipitaciones persistentes y abundantes.

También se prevé actividad eléctrica frecuente , posible caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. Además, se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 80 milímetros, que pueden ser superados en forma localizada.

A su vez, en Chubut , Río Negro , Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan precipitaciones fuertes bajo una alerta amarilla por lluvias. En tanto, la alerta amarilla por nevadas afecta al sudoeste de Santa Cruz , donde se esperan nevadas persistentes de variada intensidad. Según el organismo, se prevén acumulaciones de nieve entre 10 y 20 centímetros, con posibilidad de ser superadas en forma puntual. No se descarta la ocurrencia de precipitaciones líquidas, especialmente en zonas de menor elevación.

También rige una alerta amarilla por viento en Chubut , Santa Cruz y Tierra del Fuego . En estas áreas, los vientos del sector norte tendrán velocidades entre 40 y 65 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. El SMN indicó que, a partir de la mañana de este martes, los vientos rotarán al sector oeste.

Frente a estas condiciones, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población:

El organismo nacional también emitió el pronóstico para este lunes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en donde se espera una jornada nublada y con humedad . El SMN informó que en la ciudad de Buenos Aires la temperatura oscilará entre una mínima que comenzó en 17°C y una máxima que llegará hasta los 24 grados . El cielo estará parcialmente nublado durante la mañana y el mediodía, mientras que hacia la tarde y la noche se espera mayor nubosidad. Para el martes por la noche se prevé la llegada de algunas precipitaciones.

En la provincia de Buenos Aires y los distritos del conurbano bonaerense , en tanto, se anticipa una jornada con mínima que arrancó en 14°C y una máxima de 23 grados. El cielo estará parcialmente nublado por la mañana, con presencia de neblina hacia el mediodía y condiciones mayormente nubladas el resto del día. Para el martes se esperan chaparrones durante la noche.

En tanto, se esperan máximas y mínimas de 23°C y 16°C en Córdoba; 24°C y 18°C en Tucumán; 26°C y 16°C en Santa Fe y Entre Ríos; 22°C y 13°C en Jujuy; 21°C y 14°C en Salta; y 27°C y 20°C en Misiones.

También se prevén registros de 26°C y 19°C en La Rioja; 25°C y 18°C en Santiago del Estero; 25°C y 15°C en San Luis; 26°C y 17°C en San Juan; 24°C y 15°C en Mendoza; 24°C y 8°C en Río Negro; 23°C y 10°C en Chubut; y 15°C y 9°C en Santa Cruz.

Fuente: La Nación