Emiratos Árabes Unidos abandona la OPEP en un fuerte revés para el grupo petrolero

DUBÁI.- Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció este martes por sorpresa su salida de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), ‌un ⁠fuerte revés para este bloque con sede en Viena y su líder de facto, Arabia Saudita, en un momento en que la guerra ​con Irán ⁠ha provocado ⁠una crisis energética sin precedentes y desestabilizado la economía mundial.

La salida de ese miembro de larga data, que empezará a regir a partir del 1° de mayo , podría generar desorganización y debilitar ‌al grupo, que por lo general ha tratado de ​mostrar un frente unido a ​pesar de los desacuerdos internos sobre una variedad de temas, desde la geopolítica hasta las cuotas de producción.

Los Emiratos Árabes Unidos habían sido durante mucho tiempo miembros de la OPEP, primero como el emirato de Abu Dhabi en 1967 y más tarde cuando se convirtió en país en 1971 .

Los productores del Golfo de la OPEP ya han tenido dificultades para enviar sus exportaciones a través del estrecho de Ormuz , un paso entre Irán y Omán por ​el que normalmente pasa una quinta parte del crudo y el gas natural licuado del mundo, debido a las ⁠amenazas y los ataques iraníes contra los buques. Según los expertos, la salida de Emiratos “se traducirá a largo plazo en un debilitamiento estructural de la OPEP”

“Esta decisión refleja la visión estratégica y económica de largo plazo de los Emiratos Árabes Unidos y su perfil energético en evolución, incluida la inversión acelerada en la producción energética nacional, y refuerza su compromiso con un papel responsable, fiable y orientado al futuro en los mercados energéticos mundiales”, dice el anuncio de Emiratos Árabes Unidos transmitido por la agencia estatal de noticias WAM.

“[Emiratos] aportó contribuciones importantes y consintió sacrificios aún mayores en el interés de todos. Pero ha llegado el momento de concentrar nuestros esfuerzos en lo que dicta nuestro interés nacional”, agrega.

“Tras su salida, los Emiratos Árabes Unidos seguirán actuando de manera responsable , aportando producción adicional al mercado de forma gradual y mesurada, en consonancia con la demanda y las condiciones del mercado”, concluye el anuncio.

La salida representa también una gran victoria para el presidente estadounidense, Donald Trump , que acusó a la organización de “estafar al resto del mundo” al inflar los precios del petróleo. El magnate también vinculó el apoyo militar estadounidense a los países del Golfo con los precios del petróleo, al afirmar que, si bien Estados Unidos defiende a los miembros de la OPEP, éstos “ se aprovechan de ello imponiendo precios elevados ”.

La decisión se produjo después de que Emiratos Árabes Unidos, un centro de negocios regional y uno de los aliados más importantes de Washington , criticó a otros Estados árabes por no haber hecho lo suficiente para protegerlos de los numerosos ataques iraníes durante la guerra.

Anwar Gargash , asesor diplomático del presidente de Emiratos Árabes Unidos, criticó la respuesta árabe y del Golfo a los ataques iraníes en una sesión del Gulf Influencers Forum el lunes. “Los países del Consejo de Cooperación del Golfo se apoyaron mutuamente en el plano logístico, pero política y militarmente, creo que su posición fue la más débil históricamente ”, declaró Gargash.

“ Ya esperaba esta postura débil de la Liga Árabe y no me sorprende, pero no la esperaba del Consejo de Cooperación [del Golfo] y sí me sorprende”, dijo.

Fundada en 1960, la OPEP, que reúne actualmente a 12 miembros, forjó en 2016 una alianza con otros diez países –incluido Rusia– bajo un acuerdo llamado OPEP+ , con el fin de limitar la oferta y apoyar los precios frente a los desafíos que plantea la competencia de Estados Unidos.

Tras la salida desde 2019 de Qatar y luego de Ecuador y Angola, el anuncio de Abu Dhabi causó sorpresa, si bien el país, deseoso de producir más, había manifestado sus discrepancias dentro del grupo en los últimos años.

Con todo había recibido un trato de favor para que aumentara sus cuotas de producción más que el resto.

Emiratos es uno de los países más atacados por Irán en represalia por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra la república islámica, lanzada el 28 de febrero.

El conflicto provocó que el estrecho de Ormuz, por donde en general transita un 20% de los hidrocarburos que se consumen a nivel mundial, quedase prácticamente cerrado. Esto hizo a su vez que los precios del crudo se dispararan.

En este contexto, Emiratos Árabes Unidos no desea verse sometido a cuotas cuando la situación vuelva a la normalidad , según una fuente próxima al Ministerio de Energía.

Los Emiratos últimamente han intentado ejercer su propia política exterior en Medio Oriente, que con el tiempo ha contradicho algunas posiciones de Arabía Saudita en particular a medida que Riad, bajo el príncipe Mohammed ben Salman, comenzó a competir con los Emiratos por inversiones extranjeras.

Arabia Saudita es considerada un peso pesado de la OPEP, que ha visto disminuir parte de su poder de mercado a medida que Estados Unidos aumentó su producción de crudo en los últimos años.

Arabia Saudita y los Emiratos han competido por cuestiones económicas y de política regional, en particular en la zona del Mar Rojo. Ambos países se unieron en 2015 en una coalición para luchar contra los rebeldes hutíes respaldados por Irán en Yemen. Sin embargo, esa coalición se desmoronó a finales de diciembre, cuando Arabia Saudita bombardeó lo que describió como un envío de armas destinado a separatistas yemeníes respaldados por los Emiratos.

Radiodifusores saudita en Dubái, el centro económico de los Emiratos Árabes Unidos, se han replegado hacia el reino en los últimos meses a medida que aumentaban las tensiones.

Antes del conflicto en Medio Oriente, Emiratos Árabes Unidos ocupaba el cuarto puesto de los 22 productores de la OPEP+, por detrás de Arabia Saudita, Rusia e Irak, con alrededor de 3,5 millones de barriles diarios.

Fuente: La Nación