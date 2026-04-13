El viaje de Kicillof a España a una cumbre de referentes progresistas reavivó la interna con el kirchnerismo

LA PLATA.- Axel Kicillof está decidido a participar de una eventual interna peronista para dirimir quien competirá el año que viene como candidato a presidente con Javier Milei y proyectarse como el líder opositor para 2027 fuera del país. Pero sus intenciones generan tensiones con el kirchnerismo, que no estaría por ahora dispuesto a alinearse.

El gobernador de Buenos Aires viajará este jueves a España, donde se mostrará junto al presidente Pedro Sánchez, el alcalde de Barcelona, Jaime Collboni, y mantendrá reuniones privadas en búsqueda de inversiones de capital.

El encuentro político principal tendrá lugar luego, en la Global Progressive Mobilisation , una cumbre internacional antónima al modelo del presidente norteamericano Donald Trump y en la que se disertará sobre la importancia de la paz y la democracia.

Kicillof tendrá allí la oportunidad de volver a reunirse con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, a quien visitó en marzo último. Además, podrá sumar otras fotos con líderes regionales como el brasileño Luis Inácio Lula Da Silva y el colombiano Gustavo Petro.

Asistirán otros líderes globales como el vicecanciller de Alemania, Lars Klingbeil; el presidente de los partidos socialistas europeos Stefan Löfven; el presidente del Consejo Europeo Antonio Costa, y la vicepresidenta de la comisión europea, Teresa Ribera.

Compartirá además escenario con el vicecanciller de Austria, Andreas Babler; la viceprimera ministra de Eslovenia, Tanja Fajon, y el secretario de Estado de Justicia y viceprimer ministro de Reino Unido, David Lammy. Participarán además la primera ministra de Barbados, Mia Amor Mottley, el líder de la oposición en el Congreso Nacional Indio, Rahul Gandhi, y el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa.

El Partido Justicialista (PJ), que lidera Cristina Kirchner desde la prisión domiciliaria, también tendrá una comitiva propia, según anunció en un comunicado en el que no hubo mención alguna a la presencia de Kicillof en la misma cumbre. “Una delegación del Partido Justicialista, instruida por su presidenta Cristina Fernández de Kirchner y encabezada por el senador Wado de Pedro, participará de la cumbre de partidos, movimientos democráticos y líderes globales convocada por el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez en Barcelona, el próximo 17 y 18 de abril”, se informó desde el partido.

La comitiva que encabeza Wado de Pedro estará integrada por los diputados nacionales Jorge Taiana, Eduardo Valdés, Nicolás Trotta, Lucía Cámpora, Roxana Monzón y Lorena Pokoik, la economista Delfina Rossi, el parlamentario del Mercosur Franco Metaza, el intendente de Merlo y secretario de Relaciones Internacionales del PJ, Gustavo Menéndez, la secretaria de Integración Regional del PJ, Soledad Magno, y la diputada provincial y Secretaria nacional de la Juventud Peronista, Valentina Morán.

El peronismo pretende exponer un diagnóstico crítico del gobierno de Milei y de su fuerza política. Denunciarán prácticas de lawfare, la persecución judicial, proscripción y restricciones impuestas a la principal dirigente opositora del país y presidenta del PJ, Cristina Kirchner.

La cumbre está convocada para que “pensadores progresistas más influyentes alineen sus visiones y dimensionen su impacto”.

Durante dos días -el viernes y sábado próximo- los representantes de partido y movimientos progresistas de todas las regiones “se reunirán para reflexionar, intercambiar y coordinarse sobre los desafíos de nuestro tiempo”.

Lo que resulta más interesante para Kicillof, que el año que viene no podrá competir por la reelección en la provincia de Buenos Aires, es que la cumbre “ no es un punto final, sino el comienzo de un trayecto a largo plazo para construir cooperación duradera y una capacidad compartida entre fuerzas de todo el mundo”, según se promociona en su sitio web.

Por la Argentina, Kicillof compartirá cumbre con Jesús Rodríguez , vicepresidente de la Internacional Socialista. Antes de esa cumbre política, el gobernador se reunirá con distintos CEOS y gerentes de empresas españolas para buscar fuentes de financiamiento alternativas e inversiones productivas. Durante el encuentro global buscará tener reuniones bilaterales con distintos líderes.

Antes de viajar a Barcelona, Kicillof se mostrará este martes con intendentes de todo el país en la Federación Argentina de Municipios (FAM) para llevarse una foto de respaldo de alcaldes de todo el territorio nacional contra Javier Milei.

La semana que pasó presentó su proyecto en la Universidad de Buenos Aires y la primera semana de abril se reunió con gobernadores opositores en Tierra del Fuego.

En la UBA, Kicillof participó de un encuentro con alumnos universitarios y autoridades de esa casa de estudios junto al ex ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza y el decano de la Facultad anfitriona, Guillermo ‘Willy’ Durán .

En lo que respecta al armado local, Kicillof recibió la semana pasada a Emilio Monzó y Nicolás Massot, en búsqueda de ampliar su base de sustentación hacia la próxima elección presidencial.

“Tengo el teléfono y el despacho abierto para juntarme con toda la dirigencia política. Es una etapa de construcción”, dijo Kicillof.

Incluso repitió la consigna de llamar a cantar “nuevas canciones”. Esto es, ampliar las consignas del peronismo y más aún del kirchnerismo desde su Movimiento Derecho al Futuro. Mientras tanto, insiste en presentar en Europa con el contenido de su proyecto, plasmado en el libro “Siete lecciones de Economía: de Smith a Keynes”.

Fuente: La Nación