Arranca el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona: nada del anterior tendrá validez y habrá más de 90 testigos

Finalmente, luego del escándalo judicial que derivó en la destitución de una jueza, del sorteo de un nuevo tribunal, de varias recusaciones, planteos y hasta de un pedido de reprogramación, este martes comenzará el segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona (60) , donde la familia del ex futbolista y siete de los ocho imputados buscarán tener justicia.

El lugar señalado será la sala más grande del primer piso de los históricos tribunales de San Isidro, ubicados en Ituzaingó 340, donde se celebraron debates de causas resonantes como la del homicidio de María Marta García Belsunce, la del múltiple asesino Guillermo “Concheto” Álvarez o la del parricida Martín del Río.

Allí, a las 10, los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón , que integran el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 7, se sentarán frente a siete de los ocho imputados que llegan a juicio por el delito de “homicidio simple con dolo eventual ”, que prevé una pena de prisión en expectativa de 8 a 25 años.

Los imputados, que llegan libres al juicio, son el médico Leopoldo Luciano Luque (45); la psiquiatra Agustina Cosachov (41); el psicólogo Carlos Ángel Díaz (34); Nancy Edith Forlini (57), coordinadora de la prestadora médica contratada; Mariano Ariel Perroni (45), coordinador de Medidom S.R.L.; Ricardo Omar Almirón (42), enfermero; y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna (53).

La enfermera Dahiana Gisela Madrid (41) será sometida a un juicio por jurados, tal como lo había solicitado su defensor Rodolfo Baqué, el cual todavía no tiene fecha de inicio.

Las audiencias serán los martes y jueves , desde las 10 y se extenderán hasta las 17. De una primera lista de más de 200 testigos, las partes consensuaron que sean 92 las personas que declararán en el debate, entre familiares, médicos, policías y gente del entorno del “Diez”.

La acusación pública estará a cargo de los fiscales generales adjuntos Patricio Ferrari y Cosme Iribarren.

Dalma y Gianinna Maradona serán representadas por los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola; Diego Jr., por Eduardo Ramírez, Luis Casanova y Luis Rey; Jana Maradona, por Gustavo Pascual y Félix Linfante; Verónica Ojeda, por parte de Diego Fernando Maradona, tendrá como letrados a Mauro Baudry y Marcelo Censori mientras que las hermanas Ana, Rita y Nora Maradona estarán con la querella de Pablo Jurado.

Por el lado de los imputados, Luque será defendido por Julio Rivas y Francisco Oneto; Cosachov por el abogado Vadim Mischanchuk; el psicólogo Diaz tendrá como defensores a Diego Olmedo y Hernán Guaitia, mientras que Perroni está con Miguel Ángel Pierri y Martín Montalto.

Almirón será defendido por Franco Chiarelli; Forlini por Nicolás D’Albora y Agustín Varela y Di Spagna contará con la defensa oficial de María Julia Marcelli.

De acuerdo a la acusación fiscal, “el actuar del equipo de salud a cargo que atendía a Diego Armando Maradona fue inadecuado, deficiente y temerario ”.

En marzo del año pasado se celebró el primer juicio por la muerte de Maradona en el TOC N° 3 de San Isidro, que contaba con la integración de los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tommaso y Julieta Makintach .

A lo largo de más de 20 audiencias, 44 testigos y decenas de decisiones, en la que incluyó la detención de un encargado de seguridad por falso testimonio, el juicio fue declarado nulo luego del escándalo judicial que involucró a la jueza Makintach con la realización de una serie documental sin el consentimiento de las partes y que derivó en su destitución del cargo.

Al declararse la nulidad del debate, todo lo realizado hasta el momento no tiene validez para este juicio. Es decir: los testigos declararán nuevamente y sus dichos no podrán ser contrastados con lo que sostuvieron un año atrás.

También se deberán presentar otra vez las pruebas recabadas durante la instrucción de la causa.

Esto seguramente provocará una nueva estrategia de las partes, principalmente de las acusadoras, que mostraron algo en las audiencias llevadas a cabo hasta su suspensión.

El primer juicio fue declaro nulo tras la recusación de todas las partes a la jueza Makintach luego de que se descubrió que ingresó el primer día del debate una cámara para que tomara imágenes suyas para una serie documental (titulado "Justicia Divina") que tenía pensado realizar con una amiga y un productor.

Esta situación derivó también en un jury de enjuiciamiento donde, por unanimidad, se decidió la destitución de la magistrada .

A lo largo de los últimos meses, algunas de las defensas presentaron planteos para que sus defendidos sean sometidos a un juicio popular o bien, el caso fuera considerado como “cosa juzgada” .

En el caso de la defensa de Luque, continúa sin resolverse el pedido de que sea un jurado popular quien juzgue la responsabilidad del neurocirujano. El recurso se encuentra en la Cámara de Casación bonaerense.

Por parte de la defensa de Cosachov, los jueces del TOC 7 aceptaron en la última audiencia preliminar la incorporación de pericias cardiológicas, psicológicas y psiquiatras realizadas por la Asesoría Pericial de San Isidro, que contradice la hecha por la Policía bonaerense en 2021.

Mischanchuk, abogado de la psiquiatra, también había pedido que se tenga en cuenta lo que en el derecho penal se denomina “ Ne bis in ídem” (cosa juzgada), es decir, que se considere que su clienta ya fue juzgada en el juicio que fue anulado y que no puede ser nuevamente sometida a un debate por el mismo delito.

Otro de los pedidos que resta resolver es el de la defensa de la enfermera Nancy Forlini, a cargo de los abogados Nicolás D’Albora y Agustín Varela.

Los letrados habían solicitado que sea haga un juicio único y no dos como está previsto con el debate por jurados que tiene por otra vía la enfermera Gisela Madrid. Este único debate debería ser también con un jurado popular, pidieron D’Albora y Varela.

La Cámara de Casación también debe resolver un planteo presentados por la defensa de Forlini en el mismo tono que el pedido de Mischanchuk sobre que consideran que la enfermera ya fue juzgada.

Maradona (60) había sido internado en la clínica Ipensa, de La Plata, el 2 de noviembre de 2020. Presentaba un cuadro de anemia y deshidratación. Un día después, fue trasladado a la Clínica Olivos, en Vicente López, donde fue operado de un hematoma subdural.

El 11 de noviembre de ese año recibió el alta hospitalaria y se trasladó a una casa en el barrio privado San Andrés, en Tigre. Según informaban, en este lugar tendría la supervisión de un equipo de profesionales de la salud para monitorear su estado de salud.

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020.

El ídolo argentino había vuelto a dirigir al país tras su salida de la Selección.

Homenajeado en todas las canchas del fútbol argentino, Diego se pareparaba para afrontar una nueva temporada con Gimnasia.

Murió el 25 de noviembre de 2020 en una casa del barrio de San Andrés, en Tigre.

De acuerdo a la acusación, los profesionales a cargo del tratamiento incumplieron su tarea, lo que agravó el estado de salud y lo expuso al desenlace fatal.

“Habiéndose representado el resultado fatal ante el grave cuadro de salud que evidenciaba la víctima y que era conocido al menos por todos los profesionales de la salud, ejecutaron acciones contrarias al arte de la salud y omitieron realizar los actos específicos que cada uno debía desarrollar en torno a su función”, sintetizó la acusación en su elevación a juicio.

Y apuntó que agravaron su cuadro de salud, “colocándolo en una situación de desamparo y abandonándolo a su suerte , ya que provocaron el deceso de Diego Armando Maradona el día 25 de noviembre de 2020 a las 12.30 producto de una insuficiencia respiratoria y paro cardíaco”.

Entre los antecedentes médicos que padecía el “Diez”, la fiscalía enumeró: enfermedad renal crónica, enfermedad hepática preexistente -cirrosis dual-, insuficiencia cardíaca congestiva, deterioro neurológico crónico, adicción al alcohol y psicofármacos, probables enfermedades psiquiátricas sumado al cuadro de abstinencia alcohólica.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín