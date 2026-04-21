El SMN emitió una alerta naranja por lluvias fuertes para este martes en la provincia de Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por lluvias fuertes para este martes en gran parte de la provincia de Buenos Aires . La Ciudad y el Conurbano no están alcanzados por esta advertencia, aunque el pronóstico indica que continuará el mal clima después de un lunes con precipitaciones.

De acuerdo con el reporte emitido por el MSN este martes a las 3 de la madrugada, los “ fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente” se esperan principalmente en la Costa Atlántica , desde Pinamar hasta la localidad de Reta, y la zona centro sur del territorio bonaerense, incluyendo a ciudades como Mar del Plata y Necochea.

En esa área, que se extiende también hacia el oeste hasta el límite con La Pampa y hacia el sur hasta Carmen de Patagones, exceptuando una pequeña franja que incluye Monte Hermoso, Bahía Blanca y Médanos, alcanzados por una alerta amarilla, se esperan lluvias persistentes con una intensidad de moderada a fuerte intensidad .

Se estima, en específico, valores de precipitación acumulada entre 80 y 110 mm , los cuales podrían ser superados localmente, con una mayor intensidad hacia la noche. También hay una advertencia amarilla por vientos del sector sur , con ráfagas que pueden superar los 80 kilómetros por hora.

En el resto de la provincia alcanzado por la alerta naranja, por caso Tapalqué, Azul y Olavarría, la mayor intensidad de las lluvias se pronosticó para la mañana y la tarde.

En tanto, en el área afectada por la advertencia de nivel amarillo, hacia el norte bonaerense y el noroeste de La Pampa , podría haber precipitaciones acumuladas entre 40 y 80 mm, los cuales podrían ser superados localmente.

“Dentro de estas zonas de precipitación se darán también tormentas embebidas, y no se descarta la caída puntual de granizo ”, aclaró el SMN.

Por su parte, el norte argentino también atravesará un martes de tormentas fuertes, con niveles de advertencia naranja , en Formosa , y amarilla, en Misiones, Corrientes, Chaco, Salta y Jujuy.

En Formosa, puntualmente, se esperan “tormentas fuertes, algunas localmente severas”, acompañadas “por abundantes precipitaciones como riesgo principal, actividad eléctrica frecuente, posible granizo, y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h”.

“Se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 mm, que pueden ser superados en forma localizada”, informó el SMN.

En la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense el pronóstico no aparece alentador para este martes y todo parece indicar que todavía no se podrán guardar los paraguas .

Es que, según el SMN, se esperan lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana, tormentas aisladas por la tarde y chaparrones durante la noche, y temperaturas que oscilarán entre los 19 y los 23 grados.

Recién el miércoles el agua dará un respiro, aunque el termómetro se desplomará por la madrugada, donde podría registrarse una mínima para toda esa jornada de 13 grados.

Fuente: Clarín