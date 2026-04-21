Quién era el profesor de inglés brasileño que apareció muerto como NN en un hospital y los interrogantes del caso

Danilo Neves Pereira nació en Brasil, tenia 35 años y era profesor de inglés. Desde hacía seis meses vivía en Argentina. Un amigo denunció su desaparición el 14 de abril tras una cita. Al no regresar, sus allegados comenzaron la búsqueda y durante días no hubo noticias de él hasta este lunes que se confirmó el peor final.

Danilo estaba en el Hospital Ramos Mejía, donde había ingresado como NN tras una descompensación. Murió el 15, pero recién ahora fue identificado. "Hay muchos huecos en toda la historia y la policía necesita investigar mejor. Danilo merece justicia", dice Renata Martins, una amiga del docente. El caso está lleno de interrogantes y muy pocas certezas.

El joven de 35 años mandó su último mensaje en la madrugada del martes 14. Tenía una cita con alguien que conoció a través de la aplicación Grindr . A las 03.57 envió su ubicación a un amigo , Pedro Machado.

La dirección era Avenida de Mayo 748, quinto piso, apartamento 112, en pleno centro de la Ciudad, a metros del histórico Café Tortoni. Una zona con mucho tránsito y cámaras de seguridad. Seis minutos después, intentó llamarlo pero Pedro estaba durmiendo.

“Es una práctica muy común en citas gay . Mandamos la ubicación a algún amigo. Por si nos pasa algo, como ahora lamentablemente pasó”, explica a Clarín Diego Machado, quién recibió el mensaje y vive en el país hace siete años. Horas más tarde, Diego intentó contactar a Danilo pero él jamás respondió.

A medida que pasaba el tiempo, Diego empezó a preocuparse por su amigo. Finalmente, sus amigos realizaron la denuncia y arrancaron una campaña en redes con su búsqueda.

Durante días, nadie supo nada. Hasta que este lunes se confirmó que Danilo había ingresado como NN al Hospital Ramos Mejía el mismo 14, con un cuadro de descompensación psicotrópica (abuso de sustancias), y murió al día siguiente.

Recién fue identificado una semana después, ya que la División Búsqueda de Personas de la Policía de la Ciudad había recibido un requerimiento de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 17 para dar con su paradero.

Según le informaron a sus amigos, la aparente descompensación habría sido por un excesivo consumo de cocaína . Sin embargo, ellos explican que Danilo no consumía . Su amiga Renata lo describe como "juicioso y centrado en sus estudios". El año pasado publicó un libro de cuentos. "Estaba enfocado en su carrera. No tiene sentido que se haya quitado la vida así", cuenta la amiga que vive en Brasil.

Las dudas se repiten en cada testimonio. Machado apunta a inconsistencias: “Lo que no cierra es cómo él terminó en el Hospital Ramos Mejía, ¿quién lo llevó? ¿Qué tanta cocaína le dieron para que tuviera ese episodio de descompensación psicotrópica?”.

Y repite: “Él no solía usar cocaína”.

Andersson, otro amigo a quien también Danilo le envió la ubicación dijo a Clarín que muchas cosas no tienen sentido.

“La policía tardó demasiado en obtener una orden judicial para abrir el apartamento. No me dijeron quién lo encontró ni quién lo llevó al hospital. Su celular tenía la batería completamente cargada, ¿cómo es que nadie del hospital me contestó? El hospital está lejos de donde vive, ¿cómo es que murió horas después? Hay algún tipo de encubrimiento”, explica.

Entre tantas preguntas aparece un nombre : Ulises, la persona con la que se habría encontrado esa madrugada. Según reconstruyeron sus amigos, Ulises dijo que Danilo se fue de su departamento a esa misma hora y que no volvió a saber de él.

"Danilo conoció a Ulises a través de una aplicación. Le envió la ubicación del apartamento de Ulises a su amigo Pedro, quien vive en Buenos Aires, a las 4 de la mañana del martes. Le mandó la dirección y la ubicación. Intentó llamarlo, pero su amigo estaba dormido y no contestó", relata Fernanda, quien fue compañera de trabajo de Danilo.

Y agrega: “Un brasileño me contactó para decirme que había salido con Ulises hacía un año. Me contó que Ulises es chileno, dice ser médico y consume drogas . Le pareció un poco extraño, errático y le tenía miedo”.

Danilo Pereira llegó a la Argentina en busca de tranquilidad y nuevas experiencias. Fue profesor de inglés durante 17 años y trabajó durante más de una década en el Centro de Idiomas de la Universidad Federal de Goiás (UFG). También participó en programas de intercambio en Estados Unidos. Vivía en un monoambiente sobre Esmeralda al 700, con contrato temporal.

"Acá vino para respirar nuevos aires, estar más calmado, para luego defender su tesis doctoral. Quería aprender más sobre literatura latinoamericana, investigar más sobre autores como Borges y Cortázar", cuenta a Clarín su amigo Pedro Machado.

Y agrega: "Acá se sentía a gusto y seguro".

Por su parte, Renata mencionó que si bien no hablaban mucho sobre su vida en Argentina, Danilo le había comentado que estaba bien. "Había alquilado un departamento en el Microcentro y había conseguido trabajo en una escuela de idiomas. Además, estaba terminando su tesis doctoral. Aparte, ¿quién lo llevó al hospital? ¿Cómo lo encontraron? ¿Por qué tardaron tanto en localizar el cuerpo? Queremos respuestas", cierra.

Además de la literatura y los idiomas, Danilo tenía otra pasión. En el mundo artístico se presentaba como la drag queen "Zelda, La Reina" . Era todo un artista, utilizaba un vestuario y maquillaje provocador y exagerado con el fin de entretener.

"Le apasionaba. Estaba a nada de volver a darle vida a Zelda. Tenía planes y se estaba organizando para volver a interpretarla", cuenta Machado.

Redactora en la sección Sociedad.

Fuente: Clarín