El River de Coudet tiene puntaje perfecto: cuarto triunfo al hilo con un doblete del pibe Galván

El River de Coudet no para . Ganó cuatro de cuatro, los jugadores tienen cada vez más confianza y todos marcan goles. Esta vez, le ganó 3-0 a Belgrano de Córdoba en el Monumental y el pibe Tomás Galván tuvo una actuación estelar con un doblete. Pero hubo otra buena noticia: como lo hizo Maximiliano Salas la fecha pasada, Facundo Colidio se sacó la mufa y marcó luego de 26 encuentros. Así, el equipo de Chacho quedó segundo en la Zona B, detrás de Independiente Rivadavia y está al acecho también en la tabla anual.

GRAN PASE DE MORENO Y DOBLETE DE GALVÁN ⚽ #LPFxTNTSports Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/TeWIlTCJqL

¡JUGADÓN DEL CHINO! Era un GOLAZO de Zelarayán para el descuento ante River 🫨 #LPFxTNTSports Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/Hw84pM76GQ

¡LO GANA RIVER! Galván definió con el arco vacío ante Belgrano ⚽ #LPFxTNTSports Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/ej3RTsoyQj

¡PALO! Driussi tuvo el primero para River ante Belgrano ❌ #LPFxTNTSports Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/qrNW2TECTo

¡DESVIADO! El Mudo Vázquez y un aviso lejano para Belgrano ante River 👀 #LPFxTNTSports Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/NTDYG8ckHJ

¡Otra de Driussi! Definición del delantero de River que pasó muy cerca 🧐 #LPFxTNTSports Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/VnL7tJi5JV

Thiago Cardozo; Alcídes Benítez, Leonardo Morales, Álvaro Ocampo, Federico Ricca; Franco Vázquez, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Juan Velázquez; y Lucas Passerini.

Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Ian Subiabre o Kendry Páez, Maximiliano Salas o Joaquín Freitas; y Sebastián Driussi.

Por el lado de Belgrano, el reciente triunfo ante Atlético de Rafaela por Copa Argentina sirvió para recuperar las buenas sensaciones que había perdido tras la derrota ante Racing y la igualdad en el clásico frente a Talleres. El equipo de Ricardo Zielinski tuvo un inicio arrollador, con 15 puntos sobre 21, pero la derrota en su visita a Huracán lo complicó.

El Millonario creció en resultados de la mano de Coudet, aunque su rendimiento todavía no convence. Tiene 20 puntos y en caso de ganar podría quedar como único escolta de Independiente Rivadavia (26). El Chacho ganó los tres encuentros que dirigió, incluido la Copa Argentina.

Fuente: Clarín