El poder de caminar y dar un paseo: ‘Nos cambia la claridad mental, la energía y la flexibilidad metabólica’, dice un experto

En una entrevista reciente concedida a la revista Men’s Health, el fisioterapeuta Javier Muñoz analizó el impacto del movimiento cotidiano en la salud integral del ser humano.

El especialista subrayó que, en un contexto marcado por el sedentarismo laboral, la actividad de caminar se ha consolidado como una de las estrategias más accesibles y efectivas para combatir enfermedades cardiovasculares, gestionar el estrés y optimizar el funcionamiento metabólico.

“El simple hecho de caminar y dar un paseo ya nos cambia a nivel de claridad mental, energía e incluso de flexibilidad metabólica” , indicó Muñoz.

Según las investigaciones citadas por Muñoz, el estándar de los 10.000 pasos diarios ha evolucionado . Evidencia científica reciente sugiere que completar un rango de entre 4.000 y 7.000 pasos al día ya aporta beneficios sustanciales . Caminar a un ritmo constante promueve un mejor retorno venoso y aumenta la oxigenación de la sangre sin generar un estrés excesivo en los tejidos musculares.

Además, el especialista enfatiza que caminar “a un buen ritmo fomenta la quema de calorías” , lo que lo convierte en una alternativa práctica para quienes buscan perder peso sin recurrir a ejercicios de alta intensidad.

Muñoz explica que la falta de movimiento actual responde a un cambio drástico en el estilo de vida. A diferencia de los ancestros humanos, cuyas labores dependían de la actividad física constante como la caza o la recolección, el mercado laboral contemporáneo prioriza el trabajo de oficina.

Esta transición ha provocado que el cuerpo permanezca sentado frente a ordenadores durante jornadas extensas , lo que incrementa la necesidad de buscar momentos específicos para el movimiento.

En este sentido, el experto advierte que el principal reto no es el momento del día en que se camina, sino la constancia: encontrar una rutina —ya sea en la mañana, tarde o noche— que permita sostener el hábito en el tiempo.

El fisioterapeuta sostiene que no existe una hora ideal única para caminar ; lo relevante es establecer bloques de actividad a lo largo del día que aseguren la adherencia al hábito.

Más allá de los efectos físicos, el profesional resalta el cambio psicológico inmediato tras un paseo. Caminar favorece la claridad mental, facilita la toma de decisiones y ayuda en la gestión del estrés cotidiano . Al ser una actividad que relaja y calma el sistema nervioso, se convierte en una herramienta terapéutica para el bienestar mental.

Según el propio Muñoz, tras caminar “la manera de pensar y la energía son totalmente diferentes” , lo que refuerza su impacto en el estado anímico y la concentración.

Para facilitar la transición hacia una vida activa, Muñoz sugiere el uso de aplicaciones de gamificación como Macadam, que ofrece recompensas por caminar. Este tipo de alicientes tecnológicos busca crear un compromiso a largo plazo en usuarios que encuentran dificultades para mantener una rutina de ejercicio constante.

El experto también plantea que fijarse metas progresivas —como aumentar gradualmente el número de pasos— puede ser clave para mantener la motivación y consolidar hábitos sostenibles.

Fuente: La Nación