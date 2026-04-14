El papá de Ángel López arremetió contra la madre biológica del nene y dijo que “no lo cuidó”

Luis López, el papá de Ángel Nicolás López , arremetió este lunes contra la madre biológica del nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia , y señaló a la mujer como “culpable” por “no cuidar” al pequeño.

“El tipo lo mató a mi hijo a golpes todos los días, venía recibiendo golpes por el capricho de ella nomás, de no verle al hijo feliz al lado mío. Ella sabía que mi hijo era feliz porque era un angelito y no hacía nada”, acusó el hombre a su exesposa, Mariela Altamirano , quien se encuentra detenida junto a su actual pareja, Maicol González , por presunto homicidio agravado.

En diálogo con TN , el papá de Ángel añadió: “No puedo creer que una mujer haya hecho eso. ¿Cómo fue capaz? No entiendo”.

“No sé con qué pensamiento vino de Córdoba para acá, pero para mí lo hizo para terminar con la vida de mi hijo, porque le dolió que mi hijo sea feliz y que le diga mamá a otra persona que no sea ella”, remarcó.

En Radio Mitre, en tanto, su acusación fue aún más dura. “Me lo sacaron de mi casa, de nuestra familia, que vivía bien, feliz, contento. Se lo llevaron para matarlo. Porque no lo cuidaron, lo mataron, lo torturaron ”, manifestó.

Según relató hace unos días Lorena Andrade , la actual pareja de Luis López y la mujer que se define como "madre de crianza" del menor, la madre biológica se había ido a Córdoba poco después del nacimiento y regresó a Chubut en 2025.

“Yo no espero nada de esa mujer porque es capaz de hasta querer seguir mintiendo para decir ‘no, yo no maté a mi hijo’”, insistió en apuntar contra Altamirano, quien tiene antecedentes por maltrato y a quien ya le habían quitado la tenencia de otro hijo, según dijeron a Clarín fuentes judiciales.

López continuó: “ Mi hijo no la conocía, no sabía ni quién era . Le decía Mariela, imaginate. No sabía ni quién era. Cuando lo llevaron a la pocilga esa donde estuvo viviendo estos cinco meses de horror, él ni sabía quiénes eran ellos". "Y así y todo lo dejaron”, expresó, ya en un claro cuestionamiento a quienes le dieron a la mamá biológica la oportunidad de un iniciar un proceso de revinculación, en primera instancia, y más tarde, la tenencia.

El nene murió la medianoche del domingo de Pascuas en la terapia intensiva del Hospital Regional de Comodoro. Según la autopsia, tenía 22 golpes internos que corresponden a agresiones físicas en la cabeza.

“ Mi foco está puesto en hacer justicia y buscar en todos lados para que este sea lo más rápido posible porque están todas las pruebas, todas las evidencias. Tienen todo ahí, en la mano: el video, la autopsia, que ni siquiera me gusta escuchar lo que le hicieron”, indicó el padre de Ángel, quien admitió que solo después de la detención de Altamirano y su pareja logró “descansar un poco”.

Por último, destacó que tiene “toda la fe del mundo” en la Justicia. “Sé que nuestro hijo, y digo ‘nuestro’ por mi pareja, porque ella es la mamá, tenemos fe porque él está arriba y nos está ayudando ”.

“ Habló lo que tenía que hablar y se va a hacer justicia . Él me cuida allá arriba y yo lo voy a seguir cuidando a él acá abajo”, completó.

Fuente: Clarín