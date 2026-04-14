Desde que vivía en la casa de su madre, Ángel empeoró en la escuela y se mostraba “molesto y desganado”

“Ángel siempre ingresaba con una sonrisa al jardín y daba unos abrazos que te alegraban el día”, cuenta a Clarín Sandra Jaramillo, la seño que durante 2025 tuvo a Ángel Nicolás López (4) en la salita de 3. En el jardín lo querían todos. Iba a clases, era atento, cariñoso con los directivos y jugaba mucho con sus compañeritos.

Pero todo cambió en noviembre pasado, cuando el juez Pablo José Pérez le otorgó la tenencia a su madre Mariela Altamirano. Ángel fue arrancado de la casa de su padre, de su familia y de su jardín, donde se sentía cuidado y contenido.

“El 7 de noviembre, previo a su retiro de la institución, se lo observó exaltado, mostrándose enojado, gritando, angustiado”, dice el informe que presentó la docente de la Escuela Inicial 413 de Comodoro Rivadavia en el expedientes de familia y que también adjuntó la defensa en la causa penal en la que se investiga el presunto homicidio agravado del nene.

Y agrega: “Se mostraba molesto, desganado, sin deseo de realizar la actividad”.

Un claro ejemplo de esto fue que Ángel tenía que colorear una figura de bailarines y no quiso realizarla. Él amaba dibujar, así lo dejó en claro el documento: “Demuestra agrado por pintar con crayones, témpera, lápices de colores, hace un amplio uso de los diferentes colores que se le ofrece. Le agrada dibujar a su familia “mamá, papá y mí”.

Uno de esos dibujos todavía está colgado en la pizarra de su habitación, en la casa de Lorena Andrade y su papá, Luis López . Ángel se dibujaba siempre en el medio de los dos, como si ese fuese su lugar. Para él, no había dudas: esa era su familia.

"Lorena y Luis siempre estuvieron presentes en todas las actividades que se los convocaba, siempre a horario para su ingreso y retiro del jardín. Él corría a abrazarlos cuando los veía llegar ", cuenta Sandra.

Y agrega: "También tenía mucho amor por sus hermanas (por las hijas de Lorena) las mencionaba con un apodo algo así como nena, miau y guau. Era un niño muy feliz con su familia ".

Sandra resalta que Ángel era un nene muy atento, que se vinculaba muy bien con todos. Sobre todo con una compañera con quien tenía una linda amistad: siempre la tenía cerca y le gustaba disfrutar todo con ella.

Además, la docente destacó en el informe que Ángel llegaba al jardín en muy buenas condiciones, en cuanto higiene con su ropa, calzado, mochila y elementos personales. "Una buena apariencia física. Esto se ha observado hasta el 4 de noviembre ", señala.

En noviembre, el mes que marcó el inicio de la tragedia, el nene se fue a vivir con su mamá y la pareja de esta, Maicol González, a una precaria casa ubicada en la zona de Quintas , a seis kilómetros del centro de Comodoro Rivadavia.

La casa tenía un solo ambiente para cuatro personas: Mariela, su pareja, la beba y Ángel. Sin privacidad, una realidad que contrasta con lo que, según el papá del nene, había informado el equipo interdisciplinario.

Incluso, Lorena contó a este medio que la psicóloga Jenifer Leiva le dijo que el nene vivía re bien con el sueldo de Mariela y su pareja, y que tenía su propia habitación. Sin embargo, las imágenes muestran otra cosa: una heladera, una mesa, ropa tirada y colchones amontonados en un espacio muy chico. El techo con goteras y la cama de Ángel en un rincón al lado de un termotanque.

Por su parte, Sandra sigue angustiada. No entiende cómo la Justicia no pudo ver lo que en el jardín era tan evidente. Se repite una y otra vez: si cómo docente ella pudo cuidarlo, quererlo, escucharlo y abrazarlo cuando lo necesitaba, por qué los que tenían ese privilegio de disfrutar de él y de cuidarlo no lo supieron hacer.

"Me duele el corazón pensar que esa sonrisa que tanto amor nos brindaba a más de uno, ya no está. Me afectó mucho porque se podía haber evitado si tan solo lo hubieran escuchado. Falló la Justicia", dice enojada.

Y cierra: "La verdad es que es muy doloroso. No se encuentran las palabras exactas para poder contener a la familia y a toda la gente que lo quería y lo quiere".

Ánge tenía 22 golpes internos que corresponden a agresiones físicas en la cabeza: en la región frontal, occipital (nuca) y temporal. Así lo confirmaron a Clarín fuentes judiciales.

La conclusión final de la autopsia a la que accedió este medio establece que la víctima sufrió muerte cerebral vinculable a una “hipertensión endocraneana por edema cerebral difuso y generalizado asociado a herniación de las amígdalas cerebelosas vinculable a hemorragia subaracnoidea”.

El caso podría encuadrarse en un síndrome del niño maltratado , una condición que describe a menores que sufren violencia de manera reiterada.

Y a partir de esto datos reveladores de la autopsia, la madre y su padre fueron detenido este domingo por la noche por presunto "homicidio agravado" y este martes a las 11 se llevará a cabo la audiencia de control de detención en la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia.

Comodoro Rivadavia. Enviada especial.

Redactora en la sección Sociedad.

Fuente: Clarín