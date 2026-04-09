El oscuro mundo de los incels detrás de la tragedia en la escuela de San Cristóbal

Los investigadores de la tragedia en la escuela N° 40 “Mariano Moreno” de San Cristóbal, al norte de Santa Fe, afirmaron que G.C., el chico de 15 años que asesinó de un disparo de escopeta a Ian Cabrera Núñez (13), pertenecía a un movimiento cuya principal característica es matar a hombres y mujeres felices.

Se trata del movimiento llamado “incel” , o en castellano “célibes involuntarios” , cuyos integrantes forman parte de una subcultura digital descentralizada y trasnacional conocida como True Crime Community (TCC), que que comenzó tras la masacre de Columbine en Estados Unidos, que ocurrió en abril del 1999 y donde dos jóvenes asesinaron a 12 estudiantes y a un profesor y luego se suicidaron.

“Los integrantes del movimiento incel odian a las mujeres porque las consideran manipuladoras, avaras y que quieren mantener relaciones que eleven su status social. Y a los hombres los odian porque consiguen ese tipo de relaciones románticas y felices con mujeres. Por eso matan a hombres y mujeres felices”, explicó a Clarín un investigador vinculado a la tragedia de San Cristóbal.

Aclaró, además, que sus ataques no tienen vinculaciones por odio racial, religión o político , y que, si bien en casi todos los casos se produjeron en escuelas, también se registraron masacres en mezquitas y campamentos.

Mientras la comunidad educativa de San Cristóbal seguía con miedo por nuevas amenazas vía WhatsApp, la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe, con la colaboración de la Policía Federal Argentina (PFA), detuvieron a un chico de 16 años por el encubrimiento del ataque.

Gracias al análisis de los dispositivos electrónicos de G.C. llegaron al adolescente, que residía en Nelson, una localidad cercana. A él también le secuestraron el teléfono y otros aparatos y simbología referente a esta subcultura.

Cuando los abrieron para analizarlos encontraron un dato que sorprendió a los investigadores: G.C., autor de los disparos, tenía conversaciones con más de 66 usuarios de distintas plataformas como WhatsApp, Discord, Telegram, Tik Tok y Roblox, entre otras.

El punto de inicio para los investigadores es el sitio web Watch People Die , donde el principal contenido es la reproducción de ataques de tiradores seriales y coberturas de noticias relacionadas a ataques masivos en lugares públicos contra civiles.

La investigación todavía no estableció si G.C. es el líder de una comunidad o fue instigado a cometer la tragedia, aunque para los investigadores, en muchos casos son acciones individuales y no ordenadas por un tercero.

“El caso de San Cristóbal tuvo repercusión mundial. Hasta en China se habló de lo que pasó. G.C. fue señalado por muchos usuarios como héroe o un icono ”, expresó.

El investigador manifestó que el chico también puede ser señalado como todo lo contrario, ya que no cumplió con el objetivo final de su ataque –el cual está en investigación-.

“El objetivo final, según el estudio de casos internacionales, es el suicidio, pero en este caso no llegó. Si analizas cuantas municiones tenía y cuántas uso, en cierta parte falló porque no mató a más personas y no se suicidó”, expresó.

También aclaró que la palabra utilizada por el atacante, que fue “ Sorpresa ”, puede ser usada por otros integrantes del movimiento TCC en otros posibles ataques, en cualquier parte del mundo.

Desde la Unidad de Investigación Antiterrorista de la PFA, en los últimos dos años han investigado entre 35 y 40 posibles casos, de los cuales intervinieron en 15 . Además, hay otros cuatro en análisis.

De los 15 casos que trabajaron, todos los integrantes de esta subcultura digital eran menores de edad. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Jujuy son los lugares donde más casos se reportaron.

Para poder prevenir estos hechos, desde la Unidad de Investigaciones Antiterroristas realizan ciberpatrullajes en diferentes redes sociales y páginas web vinculadas a la temática.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín