El oficialismo ratifica que Manuel Adorni dará su informe en el Congreso sin la presencia de Milei y hay pedidos de renuncia

Mientras crece la preocupación en el oficialismo por la situación judicial de Manuel Adorni , investigado por presunto enriquecimiento ilícito por la compra de dos propiedades y por los gastos en vuelos y viajes, en la Cámara de Diputados siguen con los preparativos para la sesión en la que el jefe de Gabinete dará su primer informe de gestión ante el Congreso.

Será el 29 de abril y desde el oficialismo ratificaron que al menos hasta ahora Adorni no se baja ni posterga su visita al parlamento , pese a las dudas cada vez más grandes que hay entre los legisladores del oficialismo y los aliados en sostener al vocero del Gobierno, acusado de posibles inconsistencias entre su última declaración jurada y la compra de inmuebles junto a una serie de viajes al exterior.

Sin embargo, desde la órbita libertaria desestimaron la posibilidad de que el jefe de Gabinete vaya a presentar su informe acompañado por el presidente Javier Milei , como se especuló luego de que el funcionario confirmara la fecha de su debut en el Congreso.

Vale recordar que al momento del anuncio, Milei transmitió a través de su cuenta en X su intención de estar con el ministro coordinador. "No me lo pierdo. Ahí estaré!!!" fue el mensaje textual del Presidente tras el anuncio de Adorni.

NO ME LO PIERDO. AHÍ ESTARÉ...!!! CIAO! https://t.co/N8Gihvo5Gd

Desde el oficialismo aseguraron que hasta el momento no hubo ninguna comunicación de la Casa Rosada confirmando la presencia de Milei para la reunión del 29 de abril. Incluso deslizaron que el mensaje puede ser interpretado como que el Presidente lo seguirá por la transmisión online.

Lo que sí confirmaron es que el ministro coordinador "se está preparando" para responder los interrogantes de los diputados. Antes de su visita, los legisladores le enviaron un récord de más de 4800 preguntas escritas , cuyas respuestas, seguramente, serán conocidas horas antes de la presentación del informe.

Por ahora, Martín Menem evitó consultar con sus socios dialoguistas sobre el clima con que llegará el jefe de Gabinete a la Cámara baja. Es que tanto el peronismo como algunos referentes del interbloque Unidos están cada vez más entusiasmados con la posibilidad de interpelar a Adorni, no sólo por su viajes y propiedades sino también por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, en la que también aparecen involucrados el Presidente y su hermana Karina Milei.

Tanto en el PRO como en la UCR, los principales aliados del Gobierno en el Congreso, coinciden que se debe esperar una definición de la justicia sobre la situación del funcionario. Aunque también esperan un gesto de Menem para ver cómo se posicionan para cuando Adorni vaya a Diputados.

Entre los aliados aumenta la preocupación por el impacto que tiene el proceso judicial iniciado contra Adorni y es cada vez más fuerte el pedido para que renuncie. "Se lo tienen que sacar de encima porque es una locura que siga en el Gobierno", deslizó un legislador.

Esta sensación se transmite en ambas cámaras. Incluso, la jefa del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich , se despegó de la continuidad del ministro coordinador, quien a su entender está "muy tocado". Sin embargo, remarcó que el Presidente tomó la decisión de mantenerlo en el cargo .

Mientras tanto crece el rumor en el Congreso de que Karina Milei no va a negociar con los gobernadores para contener un avance de la oposición . Sabe que si los K, la izquierda, Unidos y los diputados de las provincias del norte se juntan tendrán la mayoría absoluta que exige la Constitución para aprobar la moción de censura y desplazarlo del cargo.

De acuerdo a lo interpretado por sectores de la oposición, el Gobierno no le puede aceptar la renuncia al jefe de Gabinete después del abrazo con Milei y "si el kirchnerismo cumple con su objetivo podrán sostener la versión de que no los dejan gobernar" .

El escenario no será sencillo para el jefe de Gabinete, que dará su primer informe en el Congreso cumpliendo con el mandato constitucional que establece que debe pasar una vez al mes alternando ambas cámaras.

Adorni no sólo deberá responder a las presiones del kirchnerismo que persigue una moción de censura contra el jefe de Gabinete para desplazarlo del Gobierno . También tendrá que contestar a legisladores como Marcela Pagano, quien impulsó la denuncia que dio inicio al expediente judicial.

Además, el jefe de ministros deberá contestar por los recortes que las provincias insisten que sufrieron en el reparto de la coparticipación federal y las deudas que el Estado nacional mantiene con las cajas previsionales que no fueron transferidas a la ANSeS, que hasta el año pasado ascendía a $ 350.000 millones tras la suspensión de las transferencias dispuesta en 2024.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín