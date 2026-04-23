El municipio lanza una nueva capacitación sobre "Operadores de Ciberseguridad"

MADARIAGA





Bajo el programa Madariaga Futura, el municipio brindará una nueva oportunidad de formación gratuita. En esta oportunidad será un curso de formación en Operadores de Ciberseguridad.





Destinado a quienes ya trabajan o están interesados en trabajar en tecnología o liderar equipos. Se trata una oportunidad para transformar los conocimientos técnicos en estrategias de comunicación clara y efectiva.





El curso tendrá un enfoque práctico para equipos de ciberseguridad y trabajo colaborativo y estará a cargo de Madariaga Futura en colaboración con Leo Giambarini y personal de la empresa Insside.





Detalles de la cursada:

​-Inicio: 26 de mayo.

​-Modalidad: Online (clases en vivo por Meet) los miércoles y jueves de 18:30 a 20 horas.

​-Duración: 6 meses.

-​Requisitos: Ser mayor de 16 años y tener manejo básico de PC.

Los interesados en formar parte deberán inscribirse previamente en el siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerV2mPC7Ehsng4W_rqwl6uO0cwZqTnPFbiP_UhLvqMrTgJTA/viewform?usp=publish-editor