El gobierno bonaerense diferenció las “travesuras virales” en los baños de las escuelas de las amenazas reales

El ministro bonaerense Javier Alonso aseguró en una entrevista en Infobae a las Nueve que la mayoría de las amenazas recientes en escuelas responden a “ travesuras ” o intentos de viralización, pero enfatizó que igualmente se investigan “con seriedad” los casos. “No podemos subestimar ninguna amenaza ”, consideró.

Durante la charla con el equipo de Infobae en vivo , Alonso señaló que, desde el miércoles pasado, a raíz de las advertencias de tiroteo, crecieron progresivamente estos episodios. “Desde la semana pasada, hasta ayer, hicimos unos 50 allanamientos en diferentes situaciones, donde nos tomamos en serio las amenazas en función de un perfil criminológico”, expresó.

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

“Algo está pasando en las escuelas secundarias”, sostuvo el ministro, al tiempo que aclaró: “En la provincia de Buenos Aires no tuvimos ningún hecho grave que esté a punto de ocurrir algo”.

Alonso describió que los episodios recientes de amenazas en escuelas surgieron luego de hechos graves ocurridos en el exterior y la tragedia escolar con el tiroteo en Santa Fe. Y detalló que gran parte de estas amenazas surgen de adolescentes que buscan “ viralizarse ”. Y otras que merecen prestarle una mayor atención.

“ No hay hechos que se desprendan de un cartel de ese en el baño. Insisto, eso es más una transgresión y una travesura que otra cosa ”, relativizó. Sin embargo, consideró que estos episodios pueden ser una oportunidad para fortalecer a las instituciones educativas.

“Es una excelente oportunidad para un ejercicio de la autoridad por parte de la comunidad educativa y de los padres de poner límites a este tipo de situaciones”, añadió.

Por el contrario, a criterio de Alonso y la investigación internacional, representan un mayor riesgo la influencia de comunidades digitales que “ glorifican a perpetradores de masacres ” internacionales, que arrancó a partir de la matanza escolar del instituto Columbine , en 1999, en el estado norteamericano de Colorado. El episodio se hizo mundialmente famoso por el documental del cineasta Michael Moore.

“Esto responde a una dinámica que se llama The True Crime Community ”, precisó, y explicó la metodología investigada por el Instituto de West Point en Estados Unidos: “Es una dinámica descentralizada y transnacional que llega desde las plataformas, y tiene que ver con los tiroteos en establecimientos escolares”.

“Lo que buscan es crear una comunidad. Bajan de las plataformas y pasan una red de mensajería. En esa lógica van a glorificar al perpetrador, empiezan a buscar pares, e instigar que pase a la acción otra personas. Entonces por eso es tan importante que seamos serios”, señaló.

En la provincia de Buenos Aires, Alonso contó que detectaron una advertencia de una mamá, cuya hija recibió “una amenaza muy seria de un ex alumno de su colegio donde enviaba videos muy truculentos”. “ Este caso encabaja con este perfil. Hicimos el allanamiento, retiramos teléfonos y descubrimos que este adolescente chateaba con el adolescente que cometió la tragedia en Santa Fe ”, reveló.

“Son personas que tienen problemas de salud mental y que han sido acosados. No hay una ideología política; hay una lógica de la violencia en sí misma”, describió Alonso.

A diferencia de las amenazas y “travesuras virales”, donde “los carteles son anónimos”, el ministro indicó que, en este tipo de episodios de violencia real, el patrón de los jóvenes con perfil de perpetrador son aquellos que “ buscan hacerse notar ”, con “la misma lógica de pasar a la acción”. “Es ahí donde nosotros tenemos que ser serios y discriminar. Pero entiendo la preocupación de los padres y de los directores de las escuelas”, puntualizó.

Por eso, los casos que generan una mayor alarma son donde los chicos comparten videos y se filman o sacan selfies . “Cuando hay una amenaza, y circula un video que tiene estas características , nosotros generamos los allanamientos. Tenemos que secuestrar dispositivos y después ver si atrás de eso hay una amenaza seria, si hay un arma o no”, remarcó.

En lo que respecta a la tenencia de armas, en los procedimientos realizados, la policía encontró en su mayoría armas legales o réplicas de juguete . “En la provincia de Buenos Aires, hay muchas muchas familias que tienen armas en la casa. En general todas eran armas legales, tenemos que decir a los padres que mantengan alejadas y que sea imposible el acceso de los adolescentes. En el caso de Santa Fe se utilizó una escopeta de caza del abuelo”, describió.

En este marco, pese a la ola de viralización de amenazas, Alonso remarcó que “la escuela es un espacio de pausa de la violencia”. “El año 2025 tuvimos tres pibes que aparecieron con un arma de fuego. De 5.200.000, solo tres pibes con un arma de fuego. Uno era un delincuente que llevó el arma a la escuela, y otros dos estaban asustados”, consideró.

Ante la consulta sobre la situación de inseguridad en la provincia de Buenos Aires, Alonso detalló que “los robos a automotores y motos bajaron 22% este primer trimestre”. Sin embargo, lo que “está creciendo muchísimo es la violencia intrafamiliar y los ajustes de cuentas por deudas de dinero”. “En enero del año pasado, hubo 152 casos, comparado a 230 casos este año”, ejemplificó. Y precisó que se pasó de 129 delitos a 243 en las amenazas de intimidación, con golpes, riñas y otros hechos de violencia.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer : Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve : Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia : Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde : Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso : Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Fuente: Infobae