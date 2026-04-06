El momento en que los pasajeros del Tren Roca corrieron para escapar del hombre armado que tomó a una rehén

Tras la tensión en el Tren Roca por un hombre armado , se conoció un video del momento en que los pasajeros corrieron por el andén en la estación Temperley para resguardarse del agresor que tomó como rehén a una mujer.

En las imágenes se ve cuando el atacante, identificado como Jorge Daniel Nicolini de 50 años, se acerca al vagón para desorientar a la Policía, que lo buscaba por haber robado en un mayorista a metros de la estación.

De acuerdo a lo que informaron fuentes policiales, Nicolini había asaltado un negocio de golosinas minutos antes y se quiso escapar a los tiros.

Como estaba cerca de la estación de trenes, el agresor intentó esconderse entre el resto de los pasajeros que circulaban por el andén 2. Sin embargo, cuando se vio acorralado por los efectivos, se subió al último vagón del tren 3210.

Allí, comenzó a amenazar a una mujer que estaba en la formación y le mostró a todos que llevaba un arma de fuego , lo que obligó a la evacuación inmediata en medio de gritos y corridas.

Ante esa situación, se desplegó un fuerte operativo coordinado entre personal de la Policía Federal Argentina, policía bonaerense y personal de Trenes Argentinos para liberar a la pasajera.

Luego de que la mujer fuera puesta a resguardo, el atacante amenazó con detonar una granada que llevaba y continuó atrincherado varios minutos mientras negociaba con los agentes.

Finalmente, cerca de las 16.20, el hombre entregó el arma y la granada, y quedó detenido.

De acuerdo a lo que informaron, le incautaron un revólver calíbre 22 y una granada de mano . En el lugar estuvieron presentes peritos de la PFA y peritos explosivos de Lanús.

“Luego de la inspección, se determinó que se trataría de una granada FMK2 la cual se encuentra desactivada, sin tren de fuego”, explicaron a este medio.

Los servicios de los ramales Alejandro Korn, Bosques Vía Temperley estuvieron interrumpidos una hora debido al violento episodio, pero ya se reanudaron y funcionan con normalidad.

Fuente: TN