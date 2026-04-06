Encontraron a una mujer muerta y a otra inconsciente en un departamento de Recoleta

Encontraron muerta a una mujer en su departamento del barrio porteño de Recoleta . Junto a ella había otra, de 95 años, que fue trasladada al hospital Rivadavia en estado de inconsciencia.

El hallazgo ocurrió en un edificio de la avenida General Las Heras al 2100, entre Uriburu y Azcuénaga, luego de que un vecino denunciara que hacía varios días no veía a las ocupantes y percibía un fuerte olor a gas.

Al llegar al lugar, bomberos encontraron a dos mujeres mayores inconscientes en el departamento , ubicado en un piso alto del edificio. Una de ellas ya había fallecido, mientras que la otra fue asistida y derivada de urgencia al hospital, según informaron fuentes policiales.

Noticia que está siendo actualizada.-

Fuente: TN